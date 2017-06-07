В Перми появятся 14 новых остановочных комплекса за 170 тысяч рублей каждый

Стоимость работ — в среднем по 170 тысяч рублей за каждый объект — включает в себя расходы на демонтаж и утилизацию металлических скамей и иных бесхозяйных конструкций из зоны установки павильонов, изготовление, доставку и установку остановочных павильонов, в том числе урн для мусора, на остановочные пункты, используемые в регулярных перевозках пассажиров на территории города Перми, восстановление нарушенного покрытия остановочной площадки.