В Перми появятся 14 новых остановочных комплекса за 170 тысяч рублей каждый

Posted 7 июня 2017, 09:40
Published 7 июня 2017, 09:40
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Новые остановочные комплексы появятся на улицах Перми в рамках муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми». Аукцион со стартовой ценой контракта в 2,38 млн рублей объявлен 6 июня.
Стоимость работ — в среднем по 170 тысяч рублей за каждый объект — включает в себя расходы на демонтаж и утилизацию металлических скамей и иных бесхозяйных конструкций из зоны установки павильонов, изготовление, доставку и установку остановочных павильонов, в том числе урн для мусора, на остановочные пункты, используемые в регулярных перевозках пассажиров на территории города Перми, восстановление нарушенного покрытия остановочной площадки.