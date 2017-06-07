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Posted 7 июня 2017, 09:40

Published 7 июня 2017, 09:40

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Перми появятся 14 новых остановочных комплекса за 170 тысяч рублей каждый

В Перми появятся 14 новых остановочных комплекса за 170 тысяч рублей каждый

7 июня 2017, 09:40
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Городская среда
Администрация Перми объявила аукцион на общую сумму в 2,38 млн рублей. Новые остановки появятся в Дзержинском и Индустриальном районах города.

Новые остановочные комплексы появятся на улицах Перми в рамках муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми». Аукцион со стартовой ценой контракта в 2,38 млн рублей объявлен 6 июня.

Стоимость работ — в среднем по 170 тысяч рублей за каждый объект — включает в себя расходы на демонтаж и утилизацию металлических скамей и иных бесхозяйных конструкций из зоны установки павильонов, изготовление, доставку и установку остановочных павильонов, в том числе урн для мусора, на остановочные пункты, используемые в регулярных перевозках пассажиров на территории города Перми, восстановление нарушенного покрытия остановочной площадки.

#Авто#Городская среда#Остановки
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