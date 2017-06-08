Чего жалуетесь? Специалисты рассказали, что снег в мае - это норма

Специалисты Пермской сельскохозяйственной академии отмечают, что температура около 0°С хоть и не страшна для капусты, моркови, свеклы, лука, укропа и других холодостойких культур, но значительно сказывается на замедлении их роста. Если же нулевая температура длительна, то эти растения могут заболеть, так как из-за холода у них «раскачивается» иммунитет. Будет ли урожай удачным в этом сезоне, будет зависеть от того, какая погода ждет нас дальше.