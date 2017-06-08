Чего жалуетесь? Специалисты рассказали, что снег в мае - это норма

Posted 8 июня 2017, 11:37
Published 8 июня 2017, 11:37
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермяки вновь жалуются на «аномально холодное лето», а вот метеорологи с ними не соглашаются — май 2017 года не был необычным. По словам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, скорее последние 15 лет были аномально теплыми.
За последнее десятилетие действительно холодным по средней температуре выдался 2014 год, остальные же были либо теплыми, либо очень теплыми. Кроме того, специалисты отмечают сдвиг сезонов. За исключением этого года, снежный покров стал устанавливаться позже, а сходить раньше.
Мы часто слышим выражение «глобальное потепление» и оно не вяжется с майским снегопадом. На самом деле глобальное потепление не исключает локальных похолоданий на отдельных территориях в отдельные периоды. При этом май был не самым холодным относительно нормы. По словам Андрея Шихова, таким месяцем стал ноябрь 2016 года (самый холодный за последние 20 лет), а вот в мае отклонение среднемесячной температуры было всего два градуса.
Но необычное в мае этого года все же есть. Как правило, похолодания в этом месяце свойственны Западной Сибири и Уралу, а в этом году они прошли и по европейской части России. Причем больше всех досталось совсем не Прикамью. Эпицентр пришелся на Республику Коми и Кировскую область. В этих регионах отклонение от нормы достигало четырех градусов.
Между прочим у синоптиков даже есть нормы выпадения осадков в виде снега в мае. Андрей Шихов напоминает, что в 90-е годы снежный май — был вполне обычным явлением.
Абсолютный минимум и максимум температуры в мае случился в Перми в 1952 году. 9 мая температура опустилась до -13°С, а 31 мая поднялась до 34,5°С. В мае этого года температура не опускалась ниже -5°С.
Нормальное среднемесячное значение для этого месяца — чуть меньше 11°С. Самый теплый май был в 2005 году, тогда температура была чуть ниже 15°С. Самым холодным за всю историю наблюдений стал май 1918 года, тогда средняя температура была около 5°. За последние годы самым холодным был май 1999 года (6,6°С). Средняя температура тогда была около 8°С.
Если для человека незначительные отклонения от привычной температуры иногда даже не заметны, то для сельскохозяйственных культур каждый градус имеет значение.
Специалисты Пермской сельскохозяйственной академии отмечают, что температура около 0°С хоть и не страшна для капусты, моркови, свеклы, лука, укропа и других холодостойких культур, но значительно сказывается на замедлении их роста. Если же нулевая температура длительна, то эти растения могут заболеть, так как из-за холода у них «раскачивается» иммунитет. Будет ли урожай удачным в этом сезоне, будет зависеть от того, какая погода ждет нас дальше.
Гораздо хуже будут обстоять дела с урожаем теплолюбивых растений. «Для них год неудачный и хорошего урожая не будет», — говорит и.о. директора УНЦ «Липогорье» Марина Мельникова. По ее словам томат, перец, баклажан, огурец, кабачок, фасоль не растут при температуре ниже 15°С. Если воздух не прогревается выше нуля длительное время, эти культуры вовсе погибают.
Чтобы хоть немного согреть растения, специалисты советуют укрывать их неткаными материалами. Температура воздуха под ними на три-четыре градуса выше, чем окружающей среды. Так можно сгладить последствия холода для теплолюбивых растений.
Урожай плодов и ягод, по мнению специалистов, в этом году в Пермском крае будет, но с задержкой для ранних ягод, например жимолости и земляники. «По цветению ягодных и плодовых культур есть некоторые задержки, но в Перми не было заморозков, способных повредить цветки, поэтому, скорее всего урожай ягод и плодов будет, но с некоторой задержкой для ранних ягод (жимолость, земляника садовая)», — говорит Марина Мельникова.
— 2017 год можно сравнивать с летом 2015 года, — говорит Андрей Шихов. — Исходя из этих анологий можно ожидать, что, как это бывает часто, температура достигнет летних значений с 15 по 20 июня, но это только предположение. Говорить о том, каким будет июль пока невозможно.
Фото с сайта pikabu.ru