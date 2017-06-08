Пермские промышленники будут работать с учеными

За шесть лет работы международные исследовательские группы добились впечатляющих результатов. Ведутся клинические испытания новых методов диагностики онкологических заболеваний, созданы субстанции для очищения почв, загрязненных нефтяными отходами. Изготовлен материал, необходимый для сооружения крупногабаритных авиационных конструкций, создан новый огнетушащий порошок. Разработаны новые методы обработки имплантатов из силикона, которые позволяют значительно улучшить приживаемость.

МИГ привлекли инвестиции из частных средств на сумму более 325 млн рублей, заключены договоры с предприятиями на использование их разработок в объеме 52 млн рублей. Большая часть МИГ (порядка 75% от всех проектов) идут по пути коммерциализации своих научных результатов и в перспективе должны стать частью производственных технологических процессов или продуктовых линеек пермских предприятий, заинтересованных в их продукте, либо выйти на создание самостоятельных малых инновационных бизнесов.