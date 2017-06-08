Пермякам на заметку. Максим Решетников представил основные пункты своей предвыборной программы

«Нам нужна постоянная система фестивалей и культурных мероприятий, чтобы люди хотели выйти из дома. Мы должны сделать то, что давно общали: новую сцену Театра Оперы и балета, построить галерею, — это «must have» задачи. Необходимо не забывать, что культура есть не только в городах, но и на территории всего края и необходимо развивать ее везде», — подытожил Решетников.