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Posted 8 июня 2017, 12:50

Published 8 июня 2017, 12:50

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермякам на заметку. Максим Решетников представил основные пункты своей предвыборной программы

Пермякам на заметку. Максим Решетников представил основные пункты своей предвыборной программы

8 июня 2017, 12:50
Денис Вихров
Фото: Properm.ru.
Сегодня, 8 июня, на заседании ЗакСобрания Пермского края, перед парламентариями, членами администрации города Перми и журналистами выступил врио губернатора Максим Решетников. Глава региона отчитался о проделанной работе, а также озвучил основные направления его деятельности, которые войдут в предвыборную программу.

Здравоохранение

Основная проблема, которая на сегодня существует в системе здравоохранения — вопрос доступности и качество медицинской помощи, как в городе, так и селе. «Деньги, имеющиеся в крае, уходят на развитие стационарной помощи, при этом заметно падение роста финансирования поликлиник. Нам необходима программа финансового оздоровления. Вместе с тем, не только в финансах кроется решение проблем», — описал проблему Решетников.

С начала года введена система диспетчеризации. Среди положительных моментов: увлечение записи на прием через Интернет (с 5 до 10%), время ожидания приема пациентов уменьшилось (с 7–14 дней до 5 дней). «Это не потребовало никакого увеличения финансирования. Все происходит в рамках грамотной организации средств», — подчеркнул Решетников.

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Сроки, приведенные в докладе, Решетников назвал «консервативными». «Мы должны работать на опережение и не браться сразу за много объектов. Растягивать работу над проектами нельзя. Все деньги до копейки мы реализуем», — наметил кандидат в губернаторы края. Реализовать строительство дорог Решетников также призывает силами пермских строителей.

Культура и сфера развлечений

«Нам нужна постоянная система фестивалей и культурных мероприятий, чтобы люди хотели выйти из дома. Мы должны сделать то, что давно общали: новую сцену Театра Оперы и балета, построить галерею, — это «must have» задачи. Необходимо не забывать, что культура есть не только в городах, но и на территории всего края и необходимо развивать ее везде», — подытожил Решетников.

#Политика#Спецпроекты#Мнения#Фап#Максим решетников
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