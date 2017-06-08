Пермякам на заметку. Максим Решетников представил основные пункты своей предвыборной программы

Posted 8 июня 2017, 12:50
Published 8 июня 2017, 12:50
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Здравоохранение
Основная проблема, которая на сегодня существует в системе здравоохранения — вопрос доступности и качество медицинской помощи, как в городе, так и селе. «Деньги, имеющиеся в крае, уходят на развитие стационарной помощи, при этом заметно падение роста финансирования поликлиник. Нам необходима программа финансового оздоровления. Вместе с тем, не только в финансах кроется решение проблем», — описал проблему Решетников.
С начала года введена система диспетчеризации. Среди положительных моментов: увлечение записи на прием через Интернет (с 5 до 10%), время ожидания приема пациентов уменьшилось (с 7–14 дней до 5 дней). «Это не потребовало никакого увеличения финансирования. Все происходит в рамках грамотной организации средств», — подчеркнул Решетников.
Сроки, приведенные в докладе, Решетников назвал «консервативными». «Мы должны работать на опережение и не браться сразу за много объектов. Растягивать работу над проектами нельзя. Все деньги до копейки мы реализуем», — наметил кандидат в губернаторы края. Реализовать строительство дорог Решетников также призывает силами пермских строителей.
«Нам нужна постоянная система фестивалей и культурных мероприятий, чтобы люди хотели выйти из дома. Мы должны сделать то, что давно общали: новую сцену Театра Оперы и балета, построить галерею, — это «must have» задачи. Необходимо не забывать, что культура есть не только в городах, но и на территории всего края и необходимо развивать ее везде», — подытожил Решетников.