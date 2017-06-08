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Posted 8 июня 2017, 11:43

Published 8 июня 2017, 11:43

Modified 24 декабря 2024, 18:39

Updated 24 декабря 2024, 18:39

Схема движения автобусного маршрута №54 в Перми будет временно изменена

Схема движения автобусного маршрута №54 в Перми будет временно изменена

8 июня 2017, 11:43
Фото: Properm.ru.

С 8 по 15 июня изменится схема движения автобусов маршрута №54. Об этом сообщает пресс-службы администрации Перми.

Изменение связано с ремонтом на сетях на перекрестке улиц Желябова и Подлесная. Улица Желябова будет перекрыта для проезда на этом перекрестке, а Подлесная сократится до одной полосы.

Автобусы, следующие по маршруту №54, будут двигаться по проспекту Парковому и улице Куфонина в оба направления. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда.

#Общество#Автобус#Схема движения
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