Как четыре губернатора не смогли в деревне школу построить

«Раньше у нас русские и татарские дети учились в параллельных классах в начальном и среднем звене. Затем в старшем звене их объединяли. Не подумайте, что у нас тут какая-то ненависть на национальной почве. Такого нет. У нас есть смешанные семьи и праздники мы вместе проводим. Просто, как я уже говорила, методика преподавания для них разная, из-за знания русского языка», — рассказывает Эльфира Беляева.