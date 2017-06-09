Как четыре губернатора не смогли в деревне школу построить

Posted 9 июня 2017, 03:53
Published 9 июня 2017, 03:53
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
«Раньше школа в нашей деревне состояла из четырех корпусов. В 1997 году одно из зданий сгорело, тогда губернатор Геннадий Игумнов дал распоряжение построить нам новую школу», — рассказывает Эльфира Беляева, местная жительница, учитель химии и депутат Земского собрания Березовского района.
По словам женщины, проект школы был уникальным, он разработан специально для сельской местности с небольшими классами. Здесь могли бы получать образование 194 ученика и 30 дошкольников. Здание школы состоит из нескольких блоков: детского сада, начальных, средних и старших классов, блока начального профессионального образования.
«Еще до пожара мы учили детей водить, управлять трактором, готовили маляров и штукатуров по договору с ПТУ Лысьвы. Все дети, закончившие школу уходили от нас уже с навыками, которые могли бы им пригодиться в жизни», — говорит Беляева.
Затем, в середине 2012 года губернатором Пермского края становится Виктор Басаргин, который решает дать пустующему зданию новую жизнь.
По сценарию команды нового главы региона, недострой в Батериках должен был стать жилым корпусом для психоневрологического интерната на 250 мест. Для этих целей здание перевели в собственность Пермского края и заложили в бюджет средства на его строительство в рамках региональной программы капитального строительства.
Краевые власти провели обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, а эксперты пришли к выводу, что здание пригодно для дальнейшего строительства. Однако в начале 2017 года все резко изменилось. Министр территориального развития Роман Кокшаров, а затем и сам Басаргин, заявили что строить интернат в Батериках нецелесообразно.
В Батериках есть деревенский клуб, библиотека и начальная школа. Все учреждения находятся в старых деревянных зданиях. Фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) нет, он находится в соседней деревне. Пешком туда идти примерно три километра.
Сейчас Эльфира Беляева пытается привлечь к проблеме внимание нового главы региона Максима Решетникова, поскольку в Пермском крае запланировано строительство 22 новых школ.
Женщина уверена, что в здании можно разместить все учреждения, необходимые для жизни и развития Батериков и соседних деревень. Кроме того, схема их распределения внутри здания (есть в распоряжении Properm.ru) уже разработана администрацией Березовского района.
Эльфира Шаяхметовна уже отправляла письмо врио губернатора, однако все они доходят только до его заместителя Ирины Ивенских. Жительница Батериков уверена, что подчиненные Решетникова, как краевые так и муниципальные чиновники, специально скрывают проблему деревни или предоставляют не все данные, чтобы врио губернатора не видел целой картины.
Женщина считает, что если здание достроят, то получится возобновить национальные классы, которые были в Батериках до реорганизации школы.
«Раньше у нас русские и татарские дети учились в параллельных классах в начальном и среднем звене. Затем в старшем звене их объединяли. Не подумайте, что у нас тут какая-то ненависть на национальной почве. Такого нет. У нас есть смешанные семьи и праздники мы вместе проводим. Просто, как я уже говорила, методика преподавания для них разная, из-за знания русского языка», — рассказывает Эльфира Беляева.