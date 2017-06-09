Картофель в Прикамье с декабря подорожал, а куриные яйца подешевели

Posted 9 июня 2017, 04:16
Published 9 июня 2017, 04:16
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском крае продовольственные товары подорожали на 2,1% по отношению к декабрю 2016 года. Самый большой рост цен отмечен на картофель. Он стал дороже на 115% за кг. Теперь килограмм картофеля стоит 42 рубля. При этом десяток куриных яиц подешевел на 18%. Стоимость в мае — 50 рублей.
По информации Пермьстата, белокочанная капуста в мае стала дороже, чем в апреле на 41% и стоит 35 рублей. Чуть меньше за месяц поднялась цена килограмма картофеля — на 31%. Цены на мясо и молочные продукты практически не изменились.