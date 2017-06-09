Кулешов, Елупов, Бочкарев. Руководителей пермских УК задержали по подозрению в мошенничестве в составе ОПГ

Сразу несколько источников подтвердили, что вместе с г-ном Елуповым, задержаны соучередитель УК «Центр» Владимир Кулешов и экс-директор УК «Профи-Дом» Алексей Бочкарев. Их подозревают в совершении экономических преступлений в составе ОПГ. По предварительной информации, ущерб от их действий мог составить 26 млн рублей. Кулешова, по последним данным, освободили под подписку о невыезде.