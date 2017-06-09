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Posted 9 июня 2017, 10:56

Published 9 июня 2017, 10:56

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Кулешов, Елупов, Бочкарев. Руководителей пермских УК задержали по подозрению в мошенничестве в составе ОПГ

Кулешов, Елупов, Бочкарев. Руководителей пермских УК задержали по подозрению в мошенничестве в составе ОПГ

9 июня 2017, 10:56
Фото: Properm.ru.
По предварительной информации, ущерб от их действий мог составить 26 млн рублей.

В Перми сотрудники правоохранительных органов задержали директора УК «КОД» Виктора Елупова. По данным источника Properm.ru, Елупов сейчас находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Задержанному инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

До решения суда директор УК «КОД» Виктор Елупов задержан на 72 часа и находится сейчас в ИВС. Эту информацию подтвердили и сотрудники жилконторы.

Сразу несколько источников подтвердили, что вместе с г-ном Елуповым, задержаны соучередитель УК «Центр» Владимир Кулешов и экс-директор УК «Профи-Дом» Алексей Бочкарев. Их подозревают в совершении экономических преступлений в составе ОПГ. По предварительной информации, ущерб от их действий мог составить 26 млн рублей. Кулешова, по последним данным, освободили под подписку о невыезде.

В управлении УК «КОД» находится около 80 многоквартирных домов в м/р Вышка 2.

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Who is Морозов? Что известно о подозреваемом в хищении 2 500 000 000 рублей коммунальных платежей

Весной 2016 года СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбудило дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного ОПГ. Обвиняемыми стали экс-руководитель ООО «Информационно-расчетный центр — Прикамье» Вячеслав Криницин, финансист Алексей Сенокосов и учредитель холдинга УК «Развитие территорий Урала» Александр Морозов.

Следователи доказали хищение на сумму 26,8 млн рублей. Выводили средства через УК «КОД», УК «Пермская модель комфорта», УК «Профи-дом», УК «Мастер комфорта», с помощью ООО «Мегаполис», которой УК переводили деньги за фиктивные работы.

Морозов был объявлен в международный розыск и до сих пор скрывается на Кипре, Криницин в результате сотрудничества со следствием» получил 4,5 года условно, Сенокосов — получил в апреле 2017 года 2,5 года общего режима.

По данным Properm.ru, в Перми у Морозова три адвоката: Тимур Валеев, Александр Васенин, Альберт Иванцов. «Защита Морозова сотрудничает со следствием: в их интересах доказать, что решения директоров УК были самостоятельны, и ответственность за вывод средств лежит на них», — прокомментировал задержания источник.

#Происшествия
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