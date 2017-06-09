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Posted 9 июня 2017, 04:43

Published 9 июня 2017, 04:43

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермский предприниматель, скрывший от налоговой 52 млн рублей, пойдет под суд

Пермский предприниматель, скрывший от налоговой 52 млн рублей, пойдет под суд

9 июня 2017, 04:43
Фото: Properm.ru.
Мужчина предоставлял в инспекцию ложные сведения.

В Перми руководителя фирмы, который укрывал от налоговой инспекции крупную сумму денег, осудят. По сообщению пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, он умышленно уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость.

Собственник и руководитель ООО «ТЕНТО» включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Таким образом ему удалось скрыть более 52,2 млн рублей.

Уголовное дело в отношении предпринимателя в скором времени будет направлено в суд.

#Общество#Налог
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