Пермский предприниматель, скрывший от налоговой 52 млн рублей, пойдет под суд

Posted 9 июня 2017, 04:43
Published 9 июня 2017, 04:43
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми руководителя фирмы, который укрывал от налоговой инспекции крупную сумму денег, осудят. По сообщению пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, он умышленно уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость.
Собственник и руководитель ООО «ТЕНТО» включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Таким образом ему удалось скрыть более 52,2 млн рублей.
Уголовное дело в отношении предпринимателя в скором времени будет направлено в суд.