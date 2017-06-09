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Posted 9 июня 2017, 12:31

Published 9 июня 2017, 12:31

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Стая собак напала на мальчика в Верещагино

Стая собак напала на мальчика в Верещагино

9 июня 2017, 12:31
Фото: Properm.ru.

В Пермском крае на 9-летнего мальчика напала стая собак. Это произошло в Верещагино. Ребенок шел один по улице, когда мимо него пробегала свора. Две собаки отделились и стали нападать на мальчика.

В это время по улице проезжали сотрудники уголовного розыска, которые поспешили ребенку на помощь. Испуганного мальчика успокоили и отвезли домой.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, мать ребенка обратилась в отдел полиции со словами благодарности.

#Происшествия#Собаки
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