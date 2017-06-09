Стая собак напала на мальчика в Верещагино

Posted 9 июня 2017, 12:31
Published 9 июня 2017, 12:31
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском крае на 9-летнего мальчика напала стая собак. Это произошло в Верещагино. Ребенок шел один по улице, когда мимо него пробегала свора. Две собаки отделились и стали нападать на мальчика.
В это время по улице проезжали сотрудники уголовного розыска, которые поспешили ребенку на помощь. Испуганного мальчика успокоили и отвезли домой.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, мать ребенка обратилась в отдел полиции со словами благодарности.