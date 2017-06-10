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Posted 10 июня 2017, 16:15

Published 10 июня 2017, 16:15

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

«Это мужественный поступок». В Перми вручили медаль мужчине, который подарил почку своему сыну

«Это мужественный поступок». В Перми вручили медаль мужчине, который подарил почку своему сыну

10 июня 2017, 16:15
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
Врачи Пермской краевой клинической больницы провели уже шесть операций по трансплантации.

Сегодня, 10 июня, в Перми состоялось вручение медали мужчине, который отдал свою почку для трансплантации сыну. Вручение памятного знака тем, кто подарил часть себя — традиция, которую положил врач Валерий Шумаков. Его имя носит ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов». В Пермском крае первые две трансплантации были проведены совместно с коллегами из этого центра.

Нынешняя операция по пересадке почки — уже шестая в Пермском крае. Первая прошла 25 ноября 2015 года. Шестую провели 29 мая врачи Пермской краевой клинической больницы. Реципиент (пациент, получивший здоровый орган) — молодой человек, которого неизлечимая болезнь привязала к аппарату искусственной почки. Ему приходилось трижды в неделю проходить гемодиализ. После операции он может иметь полноценную жизнь, ему не потребуется соблюдать специальную диету. Качество жизни молодого человека изменится. О тяжелой болезни ему напомнят только небольшое количество препаратов, которые должны принимать все, кто перенес пересадку органа.

Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru
#Здоровье#Мнения
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