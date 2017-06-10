«Это мужественный поступок». В Перми вручили медаль мужчине, который подарил почку своему сыну

Нынешняя операция по пересадке почки — уже шестая в Пермском крае. Первая прошла 25 ноября 2015 года. Шестую провели 29 мая врачи Пермской краевой клинической больницы. Реципиент (пациент, получивший здоровый орган) — молодой человек, которого неизлечимая болезнь привязала к аппарату искусственной почки. Ему приходилось трижды в неделю проходить гемодиализ. После операции он может иметь полноценную жизнь, ему не потребуется соблюдать специальную диету. Качество жизни молодого человека изменится. О тяжелой болезни ему напомнят только небольшое количество препаратов, которые должны принимать все, кто перенес пересадку органа.