В Березниках двое мужчин подозреваются в убийстве женщины

Установлено, что 8 июня 2017 года во время распития спиртного на территории кооператива между сторожем и гостями возникла ссора, а затем драка. Находившаяся в доме знакомая сторожа, стала высказывать мужчинам претензии. В ответ один из гостей топором нанес женщине несколько ударов по голове. От полученных ранений она скончалась на месте. В это же время другой мужчина, избивавший сторожа, нанес ему удар ножом в шею. Раненому мужчине удалось выбежать из дома и скрыться в одном из домов садоводов. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.