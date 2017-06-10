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Posted 10 июня 2017, 07:42

Published 10 июня 2017, 07:42

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Березниках двое мужчин подозреваются в убийстве женщины

В Березниках двое мужчин подозреваются в убийстве женщины

10 июня 2017, 07:42
Фото: Properm.ru.

8 июня 2017 года в домике сторожа садового товарищества,в пригороде Березников, было обнаружено тело женщины с явными признаками насильственной смерти. В другом садовом домике был обнаружен раненный мужчина. По данным фактам в следственном отделе по г.Березники СУ СК Росси по Пермскому краю возбуждены уголовные дела.

Установлено, что 8 июня 2017 года во время распития спиртного на территории кооператива между сторожем и гостями возникла ссора, а затем драка. Находившаяся в доме знакомая сторожа, стала высказывать мужчинам претензии. В ответ один из гостей топором нанес женщине несколько ударов по голове. От полученных ранений она скончалась на месте. В это же время другой мужчина, избивавший сторожа, нанес ему удар ножом в шею. Раненому мужчине удалось выбежать из дома и скрыться в одном из домов садоводов. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовных дел продолжается.

#Происшествия
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