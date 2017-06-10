Posted 10 июня 2017, 04:50
Published 10 июня 2017, 04:50
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В ночь с 10 на 11 июня в Перми начинается ремонт шоссе Космонавтов от дома №335 до улицы Стахановской.
Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в ходе ремонта планируется заменить дорожное покрытие на площади более 75 тысяч квадратных метров, бортовой камень, отремонтировать тротуары, установить дорожные ограждения, освещение, нанести дорожную разметку.
Ремонт будет вестись в ночное время, однако в связи с фрезерованием скорость движения на участке может быть снижена. Подрядная организация – ООО «Дортехинжиниринг».
Сейчас завершается ремонт на участке шоссе Космонавтов от площади Центрального рынка до улицы Стахановской: подрядчик уже уложил новое асфальтовое покрытие, нанес разметку, отремонтировал тротуары, сейчас ведется обновление уличного освещения.