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Posted 10 июня 2017, 04:50

Published 10 июня 2017, 04:50

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми начинается ремонт шоссе Космонавтов

В Перми начинается ремонт шоссе Космонавтов

10 июня 2017, 04:50
Фото: Properm.ru.
Ремонт будет вестись в ночное время

В ночь с 10 на 11 июня в Перми начинается ремонт шоссе Космонавтов от дома №335 до улицы Стахановской.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в ходе ремонта планируется заменить дорожное покрытие на площади более 75 тысяч квадратных метров, бортовой камень, отремонтировать тротуары, установить дорожные ограждения, освещение, нанести дорожную разметку.

Ремонт будет вестись в ночное время, однако в связи с фрезерованием скорость движения на участке может быть снижена. Подрядная организация – ООО «Дортехинжиниринг».

Сейчас завершается ремонт на участке шоссе Космонавтов от площади Центрального рынка до улицы Стахановской: подрядчик уже уложил новое асфальтовое покрытие, нанес разметку, отремонтировал тротуары, сейчас ведется обновление уличного освещения.

#Авто
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