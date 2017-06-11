Пермячка выплатит 110 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев

Posted 11 июня 2017, 13:41
Published 11 июня 2017, 13:41
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермячка приговорена к штрафу за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Она поставила их на учет по месту пребывания двух граждан Таджикистана. Женщина отправила в Отдел УФМС ложные сведения, так как иностранцы не проживали в квартире, которую хозяйка им якобы предоставила.
По информации пресс-службы прокуратуры Пермского края, суд признал женщину виновной и приговорил ее к штрафу в 110 тыс. рублей.