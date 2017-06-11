Пермячка выплатит 110 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев

Пермячка приговорена к штрафу за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Она поставила их на учет по месту пребывания двух граждан Таджикистана. Женщина отправила в Отдел УФМС ложные сведения, так как иностранцы не проживали в квартире, которую хозяйка им якобы предоставила.