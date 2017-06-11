В отношении пермской IT-компании «Прогноз»‍ введена процедура наблюдения

Posted 11 июня 2017, 09:29
Published 11 июня 2017, 09:29
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В отношении пермской IT-компании «Прогноз» началась процедура банкротства. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», краевой арбитражный суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Временным управляющим стала Елена Удовиченко.
Пермская компания задолжала московскому ООО «ИНФИНИТ» 7,5 млн рублей, так как не оплатила работу. Первые заявления о несостоятельности «Прогноза» поступили арбитражный суд в сентябре 2016 года.
«Прогноз» был основан 1991 году на базе одной из кафедр Пермского университета. С компанией сотрудничали МВФ, Всемирный банк, Африканский банк развития, Всемирная организация здравоохранения, Coca-Cola и BASF. «Прогноз» занимался разработкой бизнес-аналитики и заказного ПО.