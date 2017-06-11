В отношении пермской IT-компании «Прогноз»‍ введена процедура наблюдения

«Прогноз» был основан 1991 году на базе одной из кафедр Пермского университета. С компанией сотрудничали МВФ, Всемирный банк, Африканский банк развития, Всемирная организация здравоохранения, Coca-Cola и BASF. «Прогноз» занимался разработкой бизнес-аналитики и заказного ПО.