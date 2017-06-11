properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня 2017, 09:29

Published 11 июня 2017, 09:29

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В отношении пермской IT-компании «Прогноз»‍ введена процедура наблюдения

В отношении пермской IT-компании «Прогноз»‍ введена процедура наблюдения

11 июня 2017, 09:29
Фото: Properm.ru.
Временным управляющим стала Елена Удовиченко.

В отношении пермской IT-компании «Прогноз» началась процедура банкротства. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», краевой арбитражный суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Временным управляющим стала Елена Удовиченко.

Пермская компания задолжала московскому ООО «ИНФИНИТ» 7,5 млн рублей, так как не оплатила работу. Первые заявления о несостоятельности «Прогноза» поступили арбитражный суд в сентябре 2016 года.

«Прогноз» был основан 1991 году на базе одной из кафедр Пермского университета. С компанией сотрудничали МВФ, Всемирный банк, Африканский банк развития, Всемирная организация здравоохранения, Coca-Cola и BASF. «Прогноз» занимался разработкой бизнес-аналитики и заказного ПО.

#Общество#Прогноз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика