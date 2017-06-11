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Posted 11 июня 2017, 09:50

Published 11 июня 2017, 09:50

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Пермском крае в ДТП с автомобилем насмерть разбился мотоциклист

В Пермском крае в ДТП с автомобилем насмерть разбился мотоциклист

11 июня 2017, 09:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Молодой человек совершил опасный маневр на дороге.

Вчера, 10 июня, в Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествия, в результате которого погиб человек. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, погибшему было 26 лет.

По предварительным данным, молодой человек двигался на мотоцикле Honda по автодороге Кукуштан-Чайковский. На 85 км дороги он совершил опасный маневр и столкнулся с автомобилем Škoda, который ехал перед ним.

В результате мотоциклист скончался от полученных травм в больнице. Полиции предстоит установить все причины и обстоятельства ДТП.

#Происшествия#Дтп#Авария#Погиб водитель
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