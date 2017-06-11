В Пермском крае в ДТП с автомобилем насмерть разбился мотоциклист

Posted 11 июня 2017, 09:50
Published 11 июня 2017, 09:50
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Вчера, 10 июня, в Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествия, в результате которого погиб человек. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, погибшему было 26 лет.
По предварительным данным, молодой человек двигался на мотоцикле Honda по автодороге Кукуштан-Чайковский. На 85 км дороги он совершил опасный маневр и столкнулся с автомобилем Škoda, который ехал перед ним.
В результате мотоциклист скончался от полученных травм в больнице. Полиции предстоит установить все причины и обстоятельства ДТП.