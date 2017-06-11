В Пермском крае за сутки сгорели три автомобиля

Вчера, 10 июня, поступило сообщение о возгорании автомобиля в микрорайоне Новожилово в Березниках. Вечером этого же дня пожарных вызвали в другой микрорайон города — Чкалово, где тоже горел автомобиль. Третье транспортное средство загорелось в ночь с 10 на 11 июня в деревне Карабаи Краснокамского района.