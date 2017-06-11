В Пермском крае за сутки сгорели три автомобиля

Posted 11 июня 2017, 03:20
Published 11 июня 2017, 03:20
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
За прошедшие сутки в Пермском крае произошло три возгорания автомобилей. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, пожары произошли в Краснокамском районе и в Березниках.
Вчера, 10 июня, поступило сообщение о возгорании автомобиля в микрорайоне Новожилово в Березниках. Вечером этого же дня пожарных вызвали в другой микрорайон города — Чкалово, где тоже горел автомобиль. Третье транспортное средство загорелось в ночь с 10 на 11 июня в деревне Карабаи Краснокамского района.
Кроме того, около 14:30 в Чайковском поступило сообщение о пожаре в гаражах по улице Промышленная. Ущерб и причины пожара устанавливаются.