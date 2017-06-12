«Мы здесь власть!» В Перми прошел антикоррупционный митинг

Posted 12 июня 2017, 17:10
Published 12 июня 2017, 17:10
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Саду Камней многолюдно. Кеды и кроссовки собравшихся убедительно говорят о том, что здесь проходит митинг, который организовали сторонники Алексея Навального. Рядом с ограждением стоят полицейские, люди в штатском и фургон, напоминающий о спецтранспорте «Людей в черном». Полиция в повседневке, «касок» не видно.
Уже традиционно у организаторов какие-то неполадки с микрофоном, так было и на «димонстрации» 26 марта. Тем митингующим, кто стоит далеко от сцены, вплотную к ограде, плохо слышно. Пока настраивают технику, люди скандируют: «Мы здесь власть! » под взмахи верховодящего на сцене Юрия Боброва. Других организаторов, подававших заявки на проведение митинга, пока не видно.
Средний возраст собравшихся коррелирует с возрастом предвыборной встречи с Алексеем Навальным — людей старше 30 единицы.
— Когда Алексей Навальный вместе с ФБК сделал фильм «Он вам не Димон», произошло что-то, что не вернет нашу страну назад, — говорят со сцены. — Очень много людей, кто давно разуверился и никуда не ходил, снова вышли на улицы. Многие никогда не выходили в силу возраста.
Визуально в парке тысяча-полторы человек. Многие не заходят в рамки, предпочитая возвышенности вокруг. На сцену по очереди поднимаются выступающие на любом митинге пермские общественники. Зная, что ничего отличного от мартовской повестки они не скажут, обхожу собравшихся с вопросом, что привело на митинг именно их:
Владимир был на митинге 26 марта, прошел сегодня с демонстрацией от сквера Дзержинского.