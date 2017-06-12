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Posted 12 июня 2017, 17:10

Published 12 июня 2017, 17:10

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

«Мы здесь власть!» В Перми прошел антикоррупционный митинг

«Мы здесь власть!» В Перми прошел антикоррупционный митинг

12 июня 2017, 17:10
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Протест
Перед митингом «Требуем ответов 12 июня» участники прошли с демонстрацией от сквера Дзержинского до Сада Камней.

В Саду Камней многолюдно. Кеды и кроссовки собравшихся убедительно говорят о том, что здесь проходит митинг, который организовали сторонники Алексея Навального. Рядом с ограждением стоят полицейские, люди в штатском и фургон, напоминающий о спецтранспорте «Людей в черном». Полиция в повседневке, «касок» не видно.

Уже традиционно у организаторов какие-то неполадки с микрофоном, так было и на «димонстрации» 26 марта. Тем митингующим, кто стоит далеко от сцены, вплотную к ограде, плохо слышно. Пока настраивают технику, люди скандируют: «Мы здесь власть! » под взмахи верховодящего на сцене Юрия Боброва. Других организаторов, подававших заявки на проведение митинга, пока не видно.

Средний возраст собравшихся коррелирует с возрастом предвыборной встречи с Алексеем Навальным — людей старше 30 единицы.

Когда Алексей Навальный вместе с ФБК сделал фильм «Он вам не Димон», произошло что-то, что не вернет нашу страну назад, — говорят со сцены. — Очень много людей, кто давно разуверился и никуда не ходил, снова вышли на улицы. Многие никогда не выходили в силу возраста.

Визуально в парке тысяча-полторы человек. Многие не заходят в рамки, предпочитая возвышенности вокруг. На сцену по очереди поднимаются выступающие на любом митинге пермские общественники. Зная, что ничего отличного от мартовской повестки они не скажут, обхожу собравшихся с вопросом, что привело на митинг именно их:

Владимир был на митинге 26 марта, прошел сегодня с демонстрацией от сквера Дзержинского.

Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru
#Спецпроекты#Мнения#Общество#Протест#Навальный#Алексей навальный
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