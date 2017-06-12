«Мы здесь власть!» В Перми прошел антикоррупционный митинг

Уже традиционно у организаторов какие-то неполадки с микрофоном, так было и на «димонстрации» 26 марта. Тем митингующим, кто стоит далеко от сцены, вплотную к ограде, плохо слышно. Пока настраивают технику, люди скандируют: «Мы здесь власть! » под взмахи верховодящего на сцене Юрия Боброва. Других организаторов, подававших заявки на проведение митинга, пока не видно.