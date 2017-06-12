В Перми — День города: все перекрытия дорог и работа общественного транспорта

Posted 12 июня 2017, 03:00
Published 12 июня 2017, 03:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В связи с проведением карнавала «Пермское яркое» движение транспорта будет закрыто на следующих участках:
— улица Ленина от улицы Сибирской до улицы Попова;
— улица Газеты Звезда от улицы Пермской до улицы Петропавловской;
— Комсомольский проспект от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
— улица Куйбышева от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской.
С 12:00 до 14:30 будет закрыто движение по улице Попова.
перекрытие на участке улицы Ленина от улицы Крисанова до улицы Попова
перекрытие на участке улицы Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской.
С 22:00 11 июня до 23:00 12 июня будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на участке улицы Ленина от улицы Сибирской до улицы Крисанова.
Автобусные маршруты №3, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 33, 35, 39, 41, 46, 49, 53, 54, 60, 67, 68 будут следовать в объезд: часть будет перенаправлена через улицы Екатерининскую и Луначарского, часть — через улицу Петропавловскую.
Троллейбусный маршрут №1 начнет работу с 14:00. Троллейбусный маршрут №5 от улицы Гусарова будет идти до остановки «Комсомольская площадь», а с 14:00 до 00:00 — до остановки «улица Советская».
Трамвайный маршрут №3 начнет работу с 14:00. Движение трамвайных маршрутов №4, 7 и 11 с 08:30 до 13:00 будет организовано через улицу Белинского.