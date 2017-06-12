В Перми — День города: все перекрытия дорог и работа общественного транспорта

Из-за прохождения по центральным улицам карнавального шествия и праздничных гуляний на эспланаде часть общественного транспорта пойдет в объезд, а для автомобилей будет недоступен проезд по некоторым улицам и парковочные места.

Перекрытие дорог с 08:00 до 14:30 В связи с проведением карнавала «Пермское яркое» движение транспорта будет закрыто на следующих участках: — улица Ленина от улицы Сибирской до улицы Попова; — улица Газеты Звезда от улицы Пермской до улицы Петропавловской; — Комсомольский проспект от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской; — улица Куйбышева от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской. С 12:00 до 14:30 будет закрыто движение по улице Попова. Перекрытие дорог с 08:00 до 23:00 перекрытие на участке улицы Ленина от улицы Крисанова до улицы Попова перекрытие на участке улицы Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской. С 22:00 11 июня до 23:00 12 июня будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на участке улицы Ленина от улицы Сибирской до улицы Крисанова. Маршруты общественного транспорта Автобусные маршруты №3, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 33, 35, 39, 41, 46, 49, 53, 54, 60, 67, 68 будут следовать в объезд: часть будет перенаправлена через улицы Екатерининскую и Луначарского, часть — через улицу Петропавловскую. Троллейбусный маршрут №1 начнет работу с 14:00. Троллейбусный маршрут №5 от улицы Гусарова будет идти до остановки «Комсомольская площадь», а с 14:00 до 00:00 — до остановки «улица Советская». Трамвайный маршрут №3 начнет работу с 14:00. Движение трамвайных маршрутов №4, 7 и 11 с 08:30 до 13:00 будет организовано через улицу Белинского.