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Posted 12 июня 2017, 13:00

Published 12 июня 2017, 13:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми прошло карнавальное шествие «Пермское яркое». Фоторепортаж Properm.ru

В Перми прошло карнавальное шествие «Пермское яркое». Фоторепортаж Properm.ru

12 июня 2017, 13:00
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
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12 июня в честь празднования 294 дня рождения города в Перми прошло карнавальное шествие «Пермское яркое».

Шествие началось в 12:00 от ЦУМа. Как и в прошлом году, карнавал открыл Пермский губернский военный оркестр под руководством Евгения Тверетинова. Вместе с оркестром часть пути с прошел глава Перми и депутаты государственной и городской думы.

Перед жителями и гостями города предстали шесть тематических «коробок» посвященных событиям в жизни Перми и России: 95-летию Пермской государственной художественной галереи, 345-летию со дня рождения Петра Великого, 80-летию и Пермского театра кукол. Также пермяки увидели «главные коробки» карнавал посвященные Году экологии в России, Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Карнавальная колонна двигалась по улице Ленина до Театра-Тетра. По пути каждая праздничная «коробка» сделала несколько остановок, чтобы представить зрителям театрализованное представление.

Завершилось шествие у сцены перед Театром-Театром, там, на большой сцене начался концерт с участием артистов из Перми, Екатеринбурга, Казани и Москвы.

Одновременно с представлением на сцене, на городской эспланаде проходят еще два крупных мероприятия: фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога» и фестиваль по уличным танцам «Все стили в силе», который стал федеральной площадкой для отбора на чемпионат мира по брейк-дансу «Red Bull BC One’17». Победители пермского чемпионата отправятся на международные этапы представлять нашу страну.

Фото: Ирина Молокотина

После выступления танцоров и музыкантов на площади перед Театром-Театром пройдет спектакль-концерт «Триумф Мюзикла», а в финальной части праздника перед пермяками выступит хедлайнер мероприятия российский певец Сергей Лазарев лауреат премии «Золотой граммофон», бронзовый призер музыкального конкурса «Евровидение-2016».

Фото: Ирина Молокотина
#Спецпроекты#Общество#Фото
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