В Перми прошло карнавальное шествие «Пермское яркое». Фоторепортаж Properm.ru

Одновременно с представлением на сцене, на городской эспланаде проходят еще два крупных мероприятия: фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога» и фестиваль по уличным танцам «Все стили в силе», который стал федеральной площадкой для отбора на чемпионат мира по брейк-дансу «Red Bull BC One’17». Победители пермского чемпионата отправятся на международные этапы представлять нашу страну.