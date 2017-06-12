В Перми прошло карнавальное шествие «Пермское яркое». Фоторепортаж Properm.ru

Posted 12 июня 2017, 13:00
Published 12 июня 2017, 13:00
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Шествие началось в 12:00 от ЦУМа. Как и в прошлом году, карнавал открыл Пермский губернский военный оркестр под руководством Евгения Тверетинова. Вместе с оркестром часть пути с прошел глава Перми и депутаты государственной и городской думы.
Перед жителями и гостями города предстали шесть тематических «коробок» посвященных событиям в жизни Перми и России: 95-летию Пермской государственной художественной галереи, 345-летию со дня рождения Петра Великого, 80-летию и Пермского театра кукол. Также пермяки увидели «главные коробки» карнавал посвященные Году экологии в России, Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Карнавальная колонна двигалась по улице Ленина до Театра-Тетра. По пути каждая праздничная «коробка» сделала несколько остановок, чтобы представить зрителям театрализованное представление.
Завершилось шествие у сцены перед Театром-Театром, там, на большой сцене начался концерт с участием артистов из Перми, Екатеринбурга, Казани и Москвы.
Одновременно с представлением на сцене, на городской эспланаде проходят еще два крупных мероприятия: фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога» и фестиваль по уличным танцам «Все стили в силе», который стал федеральной площадкой для отбора на чемпионат мира по брейк-дансу «Red Bull BC One’17». Победители пермского чемпионата отправятся на международные этапы представлять нашу страну.
После выступления танцоров и музыкантов на площади перед Театром-Театром пройдет спектакль-концерт «Триумф Мюзикла», а в финальной части праздника перед пермяками выступит хедлайнер мероприятия российский певец Сергей Лазарев — лауреат премии «Золотой граммофон», бронзовый призер музыкального конкурса «Евровидение-2016».