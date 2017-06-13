Фоторепортаж: Сергей Лазарев подарил пермякам концерт ко дню города

Posted 13 июня 2017, 08:43
Published 13 июня 2017, 08:43
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Вчера, 12 июня, в Перми отмечали 294-летие города. В первой половине дня жители и гости краевой столицы могли посмотреть карнавальное шествие «Пермское яркое», послушать Пермский губернский военный оркестр под руководством Евгения Тверетинова, прогуляться по ярмарке народного творчества.
Вечерняя программа состояла из спектакля-концерта «Триумф Мюзикла». Хедлайнером праздника стал лауреат премии «Золотой граммофон», бронзовый призер музыкального конкурса «Евровидение-2016» Сергей Лазарев.
По сообщению издания wday.ru, певец отказался от выступления на Красной площади ради концерта в Перми.