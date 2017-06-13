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Posted 13 июня 2017, 08:43

Published 13 июня 2017, 08:43

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Фоторепортаж: Сергей Лазарев подарил пермякам концерт ко дню города

Фоторепортаж: Сергей Лазарев подарил пермякам концерт ко дню города

13 июня 2017, 08:43
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
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Празднование дня рождения города завершилось шоу российского певца на площади перед Театром-Театром.

Вчера, 12 июня, в Перми отмечали 294-летие города. В первой половине дня жители и гости краевой столицы могли посмотреть карнавальное шествие «Пермское яркое», послушать Пермский губернский военный оркестр под руководством Евгения Тверетинова, прогуляться по ярмарке народного творчества.

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Вечерняя программа состояла из спектакля-концерта «Триумф Мюзикла». Хедлайнером праздника стал лауреат премии «Золотой граммофон», бронзовый призер музыкального конкурса «Евровидение-2016» Сергей Лазарев.

По сообщению издания wday.ru, певец отказался от выступления на Красной площади ради концерта в Перми.

Сергей Лазарев:— Пермь — первый город, который предложил мне в этом году выступить 12 июня. Ради выступления в Перми я отказался от концерта на Красной площади. Звонил «Первый канал». Но я сказал, что уже дал согласие выступить в Перми на Дне города. Извинился. И меня поняли. Несмотря на дождливый день, постараюсь добавить чуть-чуть солнца своим выступлением.
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru
#Спецпроекты#Афиша#Фото#День города
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