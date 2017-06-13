Фоторепортаж: Сергей Лазарев подарил пермякам концерт ко дню города

Вчера, 12 июня, в Перми отмечали 294-летие города. В первой половине дня жители и гости краевой столицы могли посмотреть карнавальное шествие «Пермское яркое», послушать Пермский губернский военный оркестр под руководством Евгения Тверетинова, прогуляться по ярмарке народного творчества.