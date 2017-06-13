properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июня 2017, 06:45

Published 13 июня 2017, 06:45

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермь вошла в число лучших муниципалитетов в сфере управления финансами

Пермь вошла в число лучших муниципалитетов в сфере управления финансами

13 июня 2017, 06:45
Фото: Properm.ru.

Город Пермь стал одним из лучших муниципалитетов в сфере управления финансами. По информации пресс-службы администрации города, Пермь награждена дипломом третьей степени во Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».

Всего в конкурсе принимали участие 114 городских округов и 146 муниципальных районов. Участники оценивались по качеству управления доходами и расходами, муниципальной собственностью. Эксперты оценили эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику. Еще одним показателем была открытость и прозрачность деятельности.

#Финансы#Общество#Конкурс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика