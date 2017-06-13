Пермь вошла в число лучших муниципалитетов в сфере управления финансами

Posted 13 июня 2017, 06:45
Published 13 июня 2017, 06:45
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Город Пермь стал одним из лучших муниципалитетов в сфере управления финансами. По информации пресс-службы администрации города, Пермь награждена дипломом третьей степени во Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».
Всего в конкурсе принимали участие 114 городских округов и 146 муниципальных районов. Участники оценивались по качеству управления доходами и расходами, муниципальной собственностью. Эксперты оценили эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику. Еще одним показателем была открытость и прозрачность деятельности.