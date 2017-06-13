Пермь вошла в число лучших муниципалитетов в сфере управления финансами

Всего в конкурсе принимали участие 114 городских округов и 146 муниципальных районов. Участники оценивались по качеству управления доходами и расходами, муниципальной собственностью. Эксперты оценили эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику. Еще одним показателем была открытость и прозрачность деятельности.