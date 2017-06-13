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Posted 13 июня 2017, 07:01

Published 13 июня 2017, 07:01

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Ученые ждут разрешения Минздрава на испытание лекарства от рака

Ученые ждут разрешения Минздрава на испытание лекарства от рака

13 июня 2017, 07:01
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ученые
Препарат смог подавить раковые клетки в пробирке и тормозит рост опухли в живом организме.

Сибирские ученые готовы приступить к испытаниям лекарства от рака сразу после разрешения Минздрава. Об этом со ссылкой на замдиректора Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Владимира Рихтера сообщает ТАСС.

Все необходимые документы уже переданы в Минздрав, ведется поиск инвесторов. Для проведения первой стадии испытаний на людях необходимо €240 тыс. Ученый отметил, что инвестором может стать один из крупнейших игроков фармацевтического рынка России.

Владимир Рихтер, ученый:— Мы показали, что наш препарат довольно эффективно подавляет рост раковых линий в системе in vitro («в пробирке»), тормозит развитие опухоли in vivo («в живом организме») у животных.

Препарат, который ждет разрешения Минздрава, разработан на основе белка грудного молока. Он может победить раковые клетки, не повреждая при этом здоровые.

#Здоровье#Ученые#Рак
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