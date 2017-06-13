Ученые ждут разрешения Минздрава на испытание лекарства от рака

Posted 13 июня 2017, 07:01
Published 13 июня 2017, 07:01
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сибирские ученые готовы приступить к испытаниям лекарства от рака сразу после разрешения Минздрава. Об этом со ссылкой на замдиректора Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Владимира Рихтера сообщает ТАСС.
Все необходимые документы уже переданы в Минздрав, ведется поиск инвесторов. Для проведения первой стадии испытаний на людях необходимо €240 тыс. Ученый отметил, что инвестором может стать один из крупнейших игроков фармацевтического рынка России.
Препарат, который ждет разрешения Минздрава, разработан на основе белка грудного молока. Он может победить раковые клетки, не повреждая при этом здоровые.