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Posted 13 июня 2017, 05:45

Published 13 июня 2017, 05:45

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

За выходные и праздники в Прикамье был задержан 251 пьяный водитель

За выходные и праздники в Прикамье был задержан 251 пьяный водитель

13 июня 2017, 05:45
Фото: Properm.ru.
Более четверти всех нарушителей были задержаны на территории Перми.

С 9 по 12 июня на территории Пермского края 251 водитель был задержан за управление транспортным средством с признаками опьянения, сообщает краевая Госавтоинспекция. Из них 60 человек были задержаны сотрудниками ГИБДД на территории города Перми, 18 нарушителей в Березниках, 17 — в Соликамске, 10 — в Пермском районе.

За тот же период на территории всего региона стражи порядка выявили 139 фактов управления транспортным средством без водительского удостоверения, около 400 водителей были задержаны за чрезмерную тонировку стёкол своего автомобиля. Кроме этого пренебрегли соблюдением ПДД 325 пешеходов.

Всего за четыре дня на территории региона сотрудниками ГИБДД выявлено более 9200 нарушений Правил дорожного движения. Произошло 37 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека погибли и 43 получили травмы.

#Авто#Пьяный за рулем
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