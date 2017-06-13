За выходные и праздники в Прикамье был задержан 251 пьяный водитель

С 9 по 12 июня на территории Пермского края 251 водитель был задержан за управление транспортным средством с признаками опьянения, сообщает краевая Госавтоинспекция. Из них 60 человек были задержаны сотрудниками ГИБДД на территории города Перми, 18 нарушителей в Березниках, 17 — в Соликамске, 10 — в Пермском районе.