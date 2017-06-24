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Posted 24 июня 2017, 08:59

Published 24 июня 2017, 08:59

Modified 2 марта 2023, 15:43

Updated 2 марта 2023, 15:43

Друг таинственного граффитиста Бэнкси раскрыл его имя

24 июня 2017, 08:59

Британский музыкант Клиффорд Прайс, случайно раскрыл имя уличного художника Бэнкси. Об этом пишет Лента.ру, со ссылкой на The Telegraph.

Исполнитель дал интервью подкасту Distraction Pieces, во время которого речь зашла о творчестве Бэнкси. Прайс заметил, что люди пытаются заработать на рисунках художника.

«Напечатайте на футболки имя Бэнкси объемным шрифтом — и готово. Можно продавать, — сказал он. — При всем уважении к Роберту. Думаю, он блестящий художник. Он перевернул мир искусства», — добавил музыкант.

Отмечается, что, назвав Бэнкси Робертом, исполнитель косвенно подтвердил теорию о том, что за личностью художника скрывается Роберт Дель Ная, один из основателей британской трип-хоп-группы Massive Attack. Дель Ная был граффитистом перед тем, как заняться музыкой.

Первые граффити Бэнкси начали появляться в Бристоле в начале 1990-х годов. Роберт Дель Ная родился в этом городе. В 2016 году английский журналист Крейг Уильямс провел расследование, в результате которого выяснил, что рисунки Бэнкси появлялись в местах гастролей Massive Attack.

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