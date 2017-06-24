«Наша страна должна летать!». На аэродроме «Сокол» прошел фестиваль «Крылья Пармы»

Posted 24 июня 2017, 18:30
Published 24 июня 2017, 18:30
Modified 1 марта 2023, 20:24
Updated 1 марта 2023, 20:24
На военной авиабазе «Сокол» в девятый раз прошел авиационный фестиваль «Крылья Пармы». До 2015 года фестиваль проводился в два дня, но из-за сокращения финансирования он стал однодневным. Это не помешало тысячам любителей авиации насладиться шоу в этом году, хотя программа была не очень насыщенной.
Дорога к сцене и статическому показу самолетов проходит через фуд-корт и площадку для детей «Крылышки Пармы». Сразу ясно: фестиваль пропитан военным духом. Первая же палатка в торговой зоне, встречающая гостей предлагает приобрести деревянные макеты автомата Калашникова, пулеметов и мечи.
Если хотите посмотреть на настоящие — идите к сцене, там курсанты юнармейского отряда «Гроза» показывают, на что способны. Ребята и девчата (да-да, в отряде есть и девушки) демонстрируют технику рукопашного боя, становятся в позиции для выстрелов. Юнармейцы — крепки телом и духом: один из парней ложится голой спиной на битое стекло, сверху на него кладут груз. Затем курсанты демонстрируют выдержку, когда на них разбивают бетонные блоки и деревянные брусья.
Но главное на «Крыльях Пармы» — это все же небо и авиация. После выступления музыкальной группы «El Capitan», в торжественной обстановке МиГ-31 получил имя Павла Соловьева, советского конструктора авиационных двигателей, основоположника газотурбинного двигателестроения в СССР.
Главная звезда сегодняшнего фестиваля — семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по высшему пилотажу Светлана Капанина. Русская валькирия, как ее иногда называют, самая титулованная летчица на планете.
— Отличается ли ваша жизнь от жизни обычной женщины? — интересуются мои коллеги у летчицы.
— Женщина независимо от своего рода деятельности всегда должна оставаться женщиной, — отвечает Светлана.
После акробатов перед зрителями виражи показывает автожир «Калидус», представитель малой авиации. У летательного аппарата, которым управляет Эдуард Вдовин, два винта, но верхний винт выполняет функцию крыла и крутится от воздуха. Иными словами, в воздух автожир поднимается не так, как вертолет, хотя со стороны кажется, что летательные аппараты похожи. Автожир несмотря на кажущуюся безобидность — военный, к нему присоединены боевые ракеты.
Пока в небе проходят показательные выступления, на земле зрители выстроились в огромные очереди к самолетам. На статической экспозиции сегодня Ту-134, Як-40, три МиГа-31 (один из которых получил имя Соловьева) и два Су-24. Тысячи пермяков и гостей из других регионов хотят побывать в кабине боевых и гражданских самолетов. Наверное, у многих жителей нашего пермского авиастроительного края есть в архиве фотографии, связанные с авиацией. После сегодняшнего фестиваля эти архивы (в том числе в инстаграме) пополнились не одной сотней карточек.