«Наша страна должна летать!». На аэродроме «Сокол» прошел фестиваль «Крылья Пармы»

Пока в небе проходят показательные выступления, на земле зрители выстроились в огромные очереди к самолетам. На статической экспозиции сегодня Ту-134, Як-40, три МиГа-31 (один из которых получил имя Соловьева) и два Су-24. Тысячи пермяков и гостей из других регионов хотят побывать в кабине боевых и гражданских самолетов. Наверное, у многих жителей нашего пермского авиастроительного края есть в архиве фотографии, связанные с авиацией. После сегодняшнего фестиваля эти архивы (в том числе в инстаграме) пополнились не одной сотней карточек.