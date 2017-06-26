Как купить квартиру в новостройке и не облажаться? Объясняем на гифках

При выборе застройщика надо обратить внимание на то, в каком темпе проходит возведение здания. Просрочки на любом этапе должны вас насторожить. То, что строительство объекта началось ударными темпами, еще не дает гарантий, что объект будет сдан в срок. Быстрый старт — это естественный процесс. Именно на начальных этапах продается максимальное количество квартир, а после того, как большая часть из них продана, деньги могут закончиться и стройка встанет. Поэтому для объективной оценки необходимо рассматривать динамику всех этапов строительства.