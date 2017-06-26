Как купить квартиру в новостройке и не облажаться? Объясняем на гифках

Posted 26 июня 2017, 04:00
Published 26 июня 2017, 04:00
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
При выборе квартиры необходимо изучить застройщика. Разориться может любая компания: и та, что только начала вести свою деятельность, и та, что на рынке уже не первый год. Реклама будет пестрить заголовками о надежности строительной компании, но всего через несколько месяцев застройщик может прогореть, похоронив под громадой долгостроя мечты дольщиков.
1. Опытный застройщик с большим количеством реализованных проектов
Количество построенных объектов и их качество — важнейший показатель. За годы работы компания зарабатывает себе не только репутацию, но и опыт, который помогает рационально распределять финансы. Чего нельзя сказать о новичках на рынке. Конечно, проблемы могут возникнуть у любой фирмы, но опытная компания с меньшими потерями выйдет из кризиса.
2. Многопрофильная строительная компания
С точки зрения рынка самый рисковый вид деятельности для строительной компании это возведение однотипного жилья. Если спрос изменится - компания может не успеть перестроиться и разорится, а это совсем не то, чего ждешь от застройщика.
Более выигрышным вариантом являются многопрофильные компании. Более надёжной будет компания, которая помимо строительства занимается смежными видами деятельности. Например, производством строительных материалов, а в идеале - имеет собственную сырьевую базу, технику и штат строителей. В таком случае застройщик имеет возможность перераспределить ресурсы между проектами и завершить строительство объекта, даже если на начальных этапах компании не удалось продать запланированное количество квартир. Также у этой компании снижается зависимость от сторонних подрядчиков, которые могут быть недобросовестными.
3. Отсутствие задержек в строительстве и сдаче объектов
При выборе застройщика надо обратить внимание на то, в каком темпе проходит возведение здания. Просрочки на любом этапе должны вас насторожить. То, что строительство объекта началось ударными темпами, еще не дает гарантий, что объект будет сдан в срок. Быстрый старт — это естественный процесс. Именно на начальных этапах продается максимальное количество квартир, а после того, как большая часть из них продана, деньги могут закончиться и стройка встанет. Поэтому для объективной оценки необходимо рассматривать динамику всех этапов строительства.
4. Дом в значительной степени уже распродан
Чтобы обезопасить себя, лучше стать дольщиком в доме, где большая часть квартир уже распродана. Чем больше квартир продано, — тем меньше риск того, что стройка остановится из-за отсутствия денег. Если на финальных этапах не продано и 10% всего фонда, то и вам не стоит рисковать.
5. За все объекты несет ответственность сам застройщик
Чтобы перенести с себя ответственность некоторые компании регистрируют объекты на другие юридические лица. Не стоит доверять застройщику, который пытается переложить ответственность за собственные объекты на другие организации.
6. Дом является именно «Жилым и многоквартирным»
Только в этом случае человек сможет оформить там прописку. Сейчас на рынке появляются «Апартаменты», «Гостевые дома» и прочие объекты, которые не являются жилыми. Зарегистрироваться там будет невозможно.
7. Страховка должна покрывать все основные риски
Начиная с 2014 года ни одна компания в долевом строительстве, не должна получить разрешение, не застраховав свою ответственность перед покупателями. Тем не менее, некоторые фирмы находят лазейки: например, страхование ответственности необходимо только для строительства жилых многоквартирных домов, а для строительства «апартаментов» не нужно, поэтому застройщики могут зарегистрировать объект именно так (см. пункт №6).
Страховка является гарантией того, что ваши деньги защищены. Даже если застройщик разорится, вам вернут деньги.
8. Небольшой жилой комплекс
Крупные жилые комплексы (состоящие из нескольких многоквартирных домов) имеют свои риски. Они могут быть не построены просто из-за того, что не найдётся столько покупателей.
Это явление можно сравнить с кинотеатром у которого только один огромный зал. Было невозможно собирать по 1 тыс. человек на один и тот же фильм, а показывать ленту полупустому залу не рентабельно. Кинотеатры стояли на грани разорения, но выжили благодаря тому, что стали многозальными. В условиях колеблющегося спроса риски того, что некоторые крупные ЖК могут разориться уже не голословны.
9. Придомовая территория в собственности
Каждый дом должен быть обеспечен необходимой придомовой территорией, которая обычно равна площади самого дома. Но некоторые застройщики вместо покупки необходимой земли берут ее в аренду. Причем срок аренды может закончиться еще до конца строительства. Проблемы начнутся когда жильцы не смогут припарковать автомобиль около дома.
Все имущественные права, в том числе реальные границы придомовой территории, должны быть отражены в договоре долевого строительства. Лучше всего показать договор юристу, поскольку там могут быть отображены схемы, которые на практике реализовать будет невозможно.
10. Застройщик проверит план развития территории, перед тем, как что-то обещать
Сейчас недалеко от места, где планируется ваш дом, прекрасный парк. Вы уже представляете как будете гулять там теплыми весенними вечерами. Но к концу строительства прекрасный сквер может стать участком скоростного шоссе.
Важно не только прогуляться по окрестным улицам, но и изучить градостроительные планы. Застройщик никак не может повлиять на территорию за пределом своего участка и пообещать, что соседние улочки останутся неизменны.