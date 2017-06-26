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Posted 26 июня 2017, 12:35

Published 26 июня 2017, 12:35

Modified 2 марта 2023, 15:43

Updated 2 марта 2023, 15:43

По вине управляющей компании жильцы дома в Александровске переплатили за теплоснабжение

По вине управляющей компании жильцы дома в Александровске переплатили за теплоснабжение

26 июня 2017, 12:35
Фото: Properm.ru.

Суд признал ООО УК «Комфорт» виновным в ненадлежащем оказании услуг по содержанию имущества многоквартирного дома в городе Александровске. По информации пресс-службы прокуратуры Пермского края, управляющая компания не устранила вовремя утечку в системе теплоснабжения.

Из-за этого общедомовой расход теплоснабжения увеличился, жильцы дома получили в этот месяц платежные квитанции с большей суммой за отопление.

Суд встал на сторону заявителя, ему произведен перерасчет.

#Недвижимость#Управляющая компания
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