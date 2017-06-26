По вине управляющей компании жильцы дома в Александровске переплатили за теплоснабжение

Суд признал ООО УК «Комфорт» виновным в ненадлежащем оказании услуг по содержанию имущества многоквартирного дома в городе Александровске. По информации пресс-службы прокуратуры Пермского края, управляющая компания не устранила вовремя утечку в системе теплоснабжения.