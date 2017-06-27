«Роснефть» готова передать малому и среднему бизнесу часть нефтяных скважин

«Мы проведем анализ всего фонда скважин, чтобы выделить бездействующие и низкодебитные скважины, которые для нас, как большого бизнеса, малорентабельны. Мы готовы передать такие скважины в аренду/эксплуатацию предприятиям малого и среднего бизнеса, которые могут искать пути повышения эффективности на каждой отдельно взятой скважине», — написал Сечин в статье «Роснефть-2022»: стратегия будущего», опубликованной в газете «Известия.