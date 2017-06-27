«Роснефть» готова передать малому и среднему бизнесу часть нефтяных скважин

Posted 27 июня 2017, 07:32
Published 27 июня 2017, 07:32
Modified 2 марта 2023, 15:43
Updated 2 марта 2023, 15:43
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания готова передать малорентабельные для нее нефтяные скважины в эксплуатацию предприятиям малого и среднего бизнеса.
«Мы проведем анализ всего фонда скважин, чтобы выделить бездействующие и низкодебитные скважины, которые для нас, как большого бизнеса, малорентабельны. Мы готовы передать такие скважины в аренду/эксплуатацию предприятиям малого и среднего бизнеса, которые могут искать пути повышения эффективности на каждой отдельно взятой скважине», — написал Сечин в статье «Роснефть-2022»: стратегия будущего», опубликованной в газете «Известия.
Эта мера рассматривается как способ повышения коэффициента извлечения нефти (КИН). Добиться результатов компания планирует за счет повышения эффективности процессов добычи. Для этого «Роснефть» планирует проинвестировать в IT-решения в бурении.