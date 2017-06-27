В ЖК «Гулливер» строятся «умные» дома

Posted 27 июня 2017, 09:40
Published 27 июня 2017, 09:40
Modified 2 марта 2023, 15:43
Updated 2 марта 2023, 15:43
В жилом квартале «Гулливер», строящемся в границах Комсомольского проспекта и улиц Куйбышева, Глеба Успенского и Революции, возводятся дома с «умными» технологиями.
Компания «ИнтеллектCтрой» уже приступила к работам в доме бизнес-класса по ул. Революции, 50 — проложены необходимые сети, монтируются кабельные линии.
Согласно договоренностям компании «КОРТРОС-Пермь» с «ИнтеллектСтрой» во всех помещениях строящегося дома — и в квартирах реализуется базовый пакет домашней автоматики. После оборудования дома всей необходимой интеллектуальной «начинкой» собственник недвижимости сможет сам выбирать — как и насколько активно ее использовать. При этом специалисты отмечают, что даже базовый функционал «умной» квартиры сделает жизнь в «Гулливере» комфортнее и безопаснее.
Например, жильцы смогут не переживать по поводу возникновения утечек на водопроводе, так как каждая квартира будет оборудована системами антипротечки в санузле и на кухне. Это позволит собственнику быть уверенным, что его не затопят соседи сверху, и его оборудование не станет источником неприятностей для соседей снизу.
«Умное» оборудование каждой квартиры позволит жильцам через приложение включать и выключать сценарий «мы ушли». При его запуске квартира встанет на охрану, включатся датчики движения, отключится питание розеток.
Специалисты отмечают также удобства, которые приобретают собственники недвижимости, при интеграции системы «Умный дом» с системой автоматического учета теплоэнергоресуров и с бухгалтерской программой управляющей компании. Жильцы смогут в реальном времени проверить показания квартирных счетчиков, получать квитанции и оплачивать коммунальные услуги в том же приложении.
С помощью этого же приложения можно будет посмотреть видео с камер наблюдения на парковке и детской площадке, поговорить по видеодомофону или открыть дверь в подъезд для своих гостей.
По оценкам экспертов, оснащение «умными» технологиями дома по улице Революции, 50 вкупе с другими характеристиками — высокие потолки, дополнительная шумоизоляция, небольшое количество квартир в подъезде, позволяет относить это здание к категории бизнес-класса.
Напомним, что ввод дома по Революции, 50 планируется уже в конце 2017 года, и по данным офиса продаж компании «КОРТРОС-Пермь» уже почти половина помещений продана. Строящийся дом по улице Революции 54, также будет оснащен «умными» технологиями.
Узнать подробнее о ЖК «Гулливер», а также задать все интересующие вопросы вы можете, позвонив по телефону офиса продаж: 2–155–775.
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Застройщик АО «КОРТРОС — Пермь»
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