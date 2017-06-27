В ЖК «Гулливер» строятся «умные» дома

Например, жильцы смогут не переживать по поводу возникновения утечек на водопроводе, так как каждая квартира будет оборудована системами антипротечки в санузле и на кухне. Это позволит собственнику быть уверенным, что его не затопят соседи сверху, и его оборудование не станет источником неприятностей для соседей снизу.