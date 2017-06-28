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Posted 28 июня 2017, 04:24

Published 28 июня 2017, 04:24

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

На шоссе Космонавтов произошло ДТП с автобусом и автомобилем Lexus

На шоссе Космонавтов произошло ДТП с автобусом и автомобилем Lexus

28 июня 2017, 04:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
В результате пострадала пожилая пассажирка автобуса.

Вчера, 27 июня, в Перми на шоссе Космонавтов столкнулись пассажирский автобус Mercedes-Benz и автомобиль Lexus RX-350. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке с улицей Оверятская. 48-летний водитель допустил столкновение с легковым автомобилем под управлением 42-летней женщины.

В результате ДТП 76-летняя пассажирка автобуса получила ушибы и ссадины, ей назначено амбулаторное лечение.

Выяснилось, что водитель автобуса неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Авто#Дтп#Авария
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