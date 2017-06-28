На шоссе Космонавтов произошло ДТП с автобусом и автомобилем Lexus

Вчера, 27 июня, в Перми на шоссе Космонавтов столкнулись пассажирский автобус Mercedes-Benz и автомобиль Lexus RX-350. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке с улицей Оверятская. 48-летний водитель допустил столкновение с легковым автомобилем под управлением 42-летней женщины.