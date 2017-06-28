Тур выходного дня. Лучшие места для селфи в Чайковском

Взгляд бронзового Чайковского устремлен далеко вперед, будто он застыл в ожидании музы. Если замереть у фонтана, и смотреть на капли воды не отрываясь, сами по себе в памяти всплывут волшебные ноты из сказочных балетов. А еще можно найти любимый шедевр Петра Ильича в музыкальном онлайн-сервисе и подарить друзьям трансляцию в Periscop или Вконтакте. К слову, по утверждению экспертов МТС, площадь Чайковского — одна из самых «горячих» точек использования 4G в Чайковском, что еще раз подтверждает ее популярность и у горожан, и у гостей.