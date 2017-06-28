Тур выходного дня. Лучшие места для селфи в Чайковском

Posted 28 июня 2017, 13:00
Published 28 июня 2017, 13:00
Modified 1 марта 2023, 20:18
Updated 1 марта 2023, 20:18
История города Чайковский насчитывает всего шесть десятилетий. За это время из рабочего поселка гидростроителей город Чайковский превратился в инфраструктурную местность, где есть место и промышленности, и спорту, и культуре. В этом городе стоит провести выходные, наслаждаясь провинциальным размеренным темпом, ароматами соснового бора и видами красавицы Камы. Город компактный — здесь удобно передвигаться и пешком, и на машине. Городские улицы переживают пору дорожного ремонта, ведь Чайковский готовится к спортивному событию мирового значения.
Прогулке, или поездке, по достопримечательностям Чайковского можно посвятить целый день — интересных мест точно хватит. Внимания заслуживает и Чайковская художественная галерея, и краеведческий музей, и архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка», и интересные места на территории города. Смотрите, сколько всего:
Площадь была названа в честь русского музыкального гения в 1964 году, а памятник композитору и фонтан появились здесь еще раньше, в конце 50-х годов. Тот первый «Петр Ильич» был даже не памятником, а гипсовым бюстом, изготовленным руками местных умельцев. В бронзе П.И. Чайковский был увековечен был совсем недавно — в 2008 году. За площадью расположился культурно-спортивный центр, где проходит множество городских мероприятий.
Адрес: шоссе Космонавтов, 1
Почему стоит посетить: место не только духовное, но еще и очень красивое
Чайковский был основан в 1955 году в связи со строительством Воткинской ГЭС на реке Каме как рабочий посёлок гидростроителей, поэтому храма с долгой историей здесь и не сыщешь. Церквей здесь немного, но каждая из них по-своему интересна. Есть церковь в старинном деревянном доме, есть в здании бывшей железнодорожной станции. Храм святого Великомученика Георгия Победоносца относится к «новоделам». Первый его камень был заложен в 2003 году, а спустя всего три года храм увенчали золотые купола.
Территория храма содержится с любовью и заботой. Здесь разбит целый цветник, есть детская площадка, прогулочные дорожки. Во внутреннем убранстве можно увидеть иконы святых и позолоченную лепнину. В ночное время вокруг храма включается иллюминация.
Адрес: Кабалевского, 9
Почему стоит посетить: это местный «Диснейленд»
Впервые парк принял гостей в 1979 году. Тогда на площади в 50 га располагались городской пляж, аттракционы, танплощадка, городок юных автолюбителей и спортивный комплекс. Позднее часть территории были отданы Речному вокзалу и отделившемуся спорткомплексу. Сегодня парк занимает чуть больше 18 га — теперь там зеленая зона, городок аттракционов, малые архитектурные формы и арт-объекты.
Юмора и креатива создателям сегодняшнего парка не занимать. Входная группа парка — ажурная арка и земной шар, старинный якорь и уральский камень, который непременно надо потереть для здоровья — яркая и запоминающая. По наблюдениям команды МТС, именно здесь гости парка снимают фото и видео больше всего — это видно по тому, как активно посетители «серфят» здесь в интернете. А если вы решите зайти со стороны дальних мест на паркинге (кстати, он здесь внушительный), вас встретят забавные зеленые гуманоиды, а где-то сбоку покажется спина странного лесного хулигана.
Атмосфера в парке — солнечная, радостная, улыбчивая — как детское счастье. Детям здесь невероятное раздолье и развлечения на целый день. Есть красивое местечко для молодоженов: мостик, перила которого увешаны замочками, пара лебедей (скульптура) и миниатюрный водопад. И еще в парке работает огромное количество каруселей.
Адрес: пересечение Приморского бульвара и улицы Ленина
Почему стоит посетить: это интересно
Приморский бульвар — тезка знаменитой улицы в Одессе и одна из главных улиц в Чайковском. Почему Приморский, ведь Чайковский стоит на реке? Рукотворное море — Воткинское водохранилище — создано гидростроителями еще в 1964 году.
На перекрестке с улицей Ленина находится памятник первостроителям и созидателям города, напоминающий парусник. Памятнику всего 10 лет, он был установлен по случаю 50-летнего юбилея города. Рядом с ним стоит провести какое-то время, разглядеть все изображения барельефа и понять, как начинался город Чайковский. Памятник расскажет о гидростроителях, текстильном комбинате, нефтехимии и, конечно, наследии великого композитора Чайковского, уроженца этих мест.
Все достопримечательности запросто находятся через «Окей, Гугл», а ведение по Google.Maps — стабильное и своевременное. Осторожней с улицей Кабалевского — не все навигаторы знают, что один из ее участков только для одностороннего движения.
Второй день в Чайковском мы рекомендуем посвятить знакомству с федеральным центром подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» и уникальным комплексом трамплинов. Он находится «слегка за городом», в поселке Прикамский. В трех минутах езды от «Снежинки» раскинулся тот самый биатлонный комплекс, один из лучших в России по отзывам спортсменов. Именно там с 22 по 28 августа 2017 года пройдет Чемпионат мира по летнему биатлону.
В поселок Прикамский из самого Чайковского ведет улица Советская, неплохая дорога по местным меркам. Связь и на территории комплексов, и даже на верхней ступеньке самого высокого из трамплинов стабильная — без селфи и мессенджеров не останетесь даже в разгар ЧМ. На время проведения спортивного события мирового значения МТС установит на территории спорткомплекса передвижную базовую станцию, чтобы и при повышенной нагрузке на сеть все участники и гости мероприятия могли пользоваться быстрым мобильным интернетом 3G и 4G. Если захотите запостить пару фото в «Инстаграм» или «Вконтакте» в разгар спортивных баталий, то лучше всего выйти в интернет из здания биатлонного комплекса, где будет наиболее «прокачанная» связь.