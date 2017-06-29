Командные цены в «Галамарте». Все по «9-19-29» рублей

Posted 29 июня 2017, 04:23
Published 29 июня 2017, 04:23
Modified 2 марта 2023, 15:42
Updated 2 марта 2023, 15:42
Сеть магазинов постоянных распродаж «Галамарт» открывает свои двери для уникальных акций, таких как все по «9–19–29» рублей. В магазинах сети представлена целая линия спортивных товаров по самым доступным ценам. «Болей», играй и забивай вместе с акцией «9–19–29»!
Огромный выбор товаров в «Галамарте», более 7 тыс., позволит найти всё, что нужно для каждого члена семьи. Инструменты, детские игрушки, посуда, товары для дома, дачи и сада, бытовая химия, канцелярские товары, все это и без ущерба для семейного бюджета.
В магазинах «Галамарт» вы не найдете просроченных продуктов по низкой цене, компания предлагает только те товары, которые реально могут быть дешевыми, безопасными и необходимыми в каждом доме. Со сменой сезонов, погода располагает к отдыху на природе и любимым увлечениям. «Галамарт» и в этом готов стать верным другом: дачная утварь, всё для пикника, туризма, рыбалки и любых других занятий на природе!
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Акция действует во всех магазинах сети. Не дай себя обмануть, покупай дешевле в «Галамарт»!
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