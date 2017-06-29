properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июня 2017, 04:23

Published 29 июня 2017, 04:23

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

Командные цены в «Галамарте». Все по «9-19-29» рублей

29 июня 2017, 04:23

Сеть магазинов постоянных распродаж «Галамарт» открывает свои двери для уникальных акций, таких как все по «9–19–29» рублей. В магазинах сети представлена целая линия спортивных товаров по самым доступным ценам. «Болей», играй и забивай вместе с акцией «9–19–29»!

Огромный выбор товаров в «Галамарте», более 7 тыс., позволит найти всё, что нужно для каждого члена семьи. Инструменты, детские игрушки, посуда, товары для дома, дачи и сада, бытовая химия, канцелярские товары, все это и без ущерба для семейного бюджета.

В магазинах «Галамарт» вы не найдете просроченных продуктов по низкой цене, компания предлагает только те товары, которые реально могут быть дешевыми, безопасными и необходимыми в каждом доме. Со сменой сезонов, погода располагает к отдыху на природе и любимым увлечениям. «Галамарт» и в этом готов стать верным другом: дачная утварь, всё для пикника, туризма, рыбалки и любых других занятий на природе!

Разумная и экономная покупка становится хорошей привычкой, теперь не нужно копить бонусы и ждать скидок. «Галамарт» заботится о том, чтобы бы вы без проблем могли приобрести нужные вам вещи, не тратя лишнее. Зачем платить больше за товар, который не отличается по своим качествам и характеристикам от дорогостоящих аналогов. Тем более, что сейчас действует акция — все по «9–19–29 рублей»!

Акция действует во всех магазинах сети. Не дай себя обмануть, покупай дешевле в «Галамарт»!

Подробности: на сайте компании, в официальной группе Вконтакте или по бесплатному номеру горячей линии: 8–800–333–4–000.

Ждем вас по адресу в Перми:

  • Ул. Куйбышева, 16, Цокольный этаж, ТРК Колизей Синема
  • Ул. Ленина, 76, 2 этаж, ТЦ Бизнес Галерея
  • Ул. Автозаводская, 44, Цокольный этаж, ТЦ Закамский
  • Просп. Парковый, 23, 2 этаж, ТЦ Парк-Авеню
  • Ул. Карпинского, 63А, 2 этаж, ТЦ Пятерочка

На правах рекламы

#Видео#Новости компаний#Галамарт-нк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика