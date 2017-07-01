Памятка пермяку. Как c 1 июля изменились тарифы ЖКХ?

Posted 1 июля 2017, 07:00
Published 1 июля 2017, 07:00
Modified 2 марта 2023, 15:42
Updated 2 марта 2023, 15:42
Повышение стоимость коммунальных услуг — это решение принятое Правительством России, которое распространяется на все регионы страны. Заметнее всего изменились квитанции жителей Москвы. Средний индекс для столицы определен в 7%. На втором месте находятся Санкт-Петербург, Камчатский край и Якутия, там плата за КУ подорожала на 6%. Третьем место за Башкирией, теперь жителям республики придется плать на 5,8% больше. У наших соседей в Свердловской области индексация тарифов ЖКХ составляет 5%.
На таком фоне, на первый взгляд, ситуация с ростом тарифом в Пермском крае выглядит неплохо. В процентном соотношении рост цен для региона утвержден на среднем для страны уровне — 4%. Но как изменится стоимость услуг в рублях?
Электроэнергия
|Старый тариф (с 1 января 2016 года)
|Новый тариф (с 1 июля 2017 года)
|
В домах, оборудованных газовыми плитами
|3,37 руб./кВтч
|3,62 руб./кВтч
|В домах, оборудованных электроплитами
|2,39 руб./кВтч
|2,57 руб./кВтч
Водоснабжение и водоотведение
|Коммунальная услуга / Поставщик
|Старый тариф (с 1 января 2016 года)
|Новый тариф (с 1 июля 2017 года)
|Холодное водоснабжение
|30,41 рублей/куб.м
|30,41 рублей/куб.м
|Водоотведение
|17,33 рублей/куб.м
|18,14 рублей/куб.м
| Горячее водоснабжение
ООО «Пермская сетевая компания»
|146,76 рублей/куб.м
|152,18 рублей/куб.м
| Горячее водоснабжение
ПАО «Т Плюс»
|112,05 рублей/куб.м
|119,14 рублей/куб.м
| Горячее водоснабжение
ПМУП «ГКТХ»
|
135,99 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания»)
102,80 рублей/куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс»)
|
147,55 рублей/куб.м (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания»)
112,80 рублей/куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс»)
Отопление
|Поставщик
|Старый тариф (с 1 января 2016 года)
|Новый тариф (с 1 июля 2017 года)
|ООО «Пермская сетевая компания»
|1678,63 рублей/Гкал
|1757,53 рублей/Гкал
|ПАО «Т Плюс»
|1180,63 рублей/Гкал
|1236,11 рублей/Гкал
|ТЭЦ-14 (ПАО «Т Плюс»)
|1757,53 рублей/Гкал
|1813,77 рублей/Гкал
|ПМУП «ГКТХ»
|1677,83 рублей/Гкал
|1756,69 рублей/Гкал
Как изменится стоимость газонабжения пока не известно. Решение о повышении пока не принято. Об этом корреспонденту Properm.ru сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». По старом тарифу стоимость одного куб/м газа составляла 5,23 рубля.
Как видите, наиболее значительный рост цен наблюдается в тарифах за отопление. В «Пермской сетевой компании» корреспонденту Properm.ru обяснили, что ежегодное изменение размера тарифов на коммунальные услуги производится Региональной службой по тарифам в рамках предельного значения, устанавливаемого Федеральной службой по тарифам.
«Ведомство проводит анализ потребностей ресурсоснабжающей организации и с учетом инфляционной составляющей и иных индикаторов отечественной экономики принимает решение об изменении показателя тарифа. Эти изменения, как правило, связаны с повышением стоимости топлива для объектов генерации, вырабатывающих теплоэнергию, а также ростом цен на материалы (трубы, арматуру, насосное оборудование и т.д.) для проведения ремонтов, которые интенсивно выполняются в межотопительный период для того, чтобы бесперебойно снабжать потребителей теплом предстоящей зимой», — сообщили в пресс-службе ООО «ПСК».
Однако по мнению председателя правления ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», тарифы «ПСК» и «Т-Плюс» не обоснованы и должны быть пересмотрены.
Такой же позиции придерживается и Виталий Степанов, директор по правовым вопросам юридической компании «Проспект-С».
«С 2012 года государство старательно приучает нас к росту тарифов ЖКХ с 1 июля каждого года. Вместе с этим возможностей контролировать рост у граждан не прибавляется. Например, РСТ Пермского края до недавней смены руководства не раскрывало для изумленной общественности хотя бы собственные экспертные заключения на предмет экономической обоснованности устанавливаемых тарифов. Поэтому мотивированно судить о честности тарифов, указанных в вашей коммунальной квитанции проблематично», — считает юрист.
В Региональной службе по тарифам Пермского края коррепонденту Properm.ru сообщили, что нового руководителям службы вице-премьера Антона Удальева не устаривает, то как в крае раньше формировались тарифы и схема тарифобразования уже пересматривается.
Изменения могут произойти по двум сценариями. Первый — если будет решение Федеральной антимонопольной службы, по результатам недавней проверки, о том, что в тарифы заложены необоснованные строки расходов. Тогда РСТ отменит вступившие в силу с 1 июля 2017 года тарифы и установит новые. В УФАС России по Пермскому краю рассказали, что решение по результатам проверки еще не вынесено. Центральный аппарат ФАС отложил рассмотрение дела до 10 июля в связи с представленными на заседании дополнительными документами.
Второй сценарий — дождаться периода тарифного регулирования. Например, в случае с ООО «ПСК» и ПАО «Т-Плюс» новые тарифы будут увтерждаться в конце 2017 года. Также в РСТ отметили, что потребители все равно должны оплачивать коммунальные услуги по установленным тарифам, независимого от того, что в будущем они будут пересмотрены.