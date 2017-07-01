Памятка пермяку. Как c 1 июля изменились тарифы ЖКХ?

Изменения могут произойти по двум сценариями. Первый — если будет решение Федеральной антимонопольной службы, по результатам недавней проверки, о том, что в тарифы заложены необоснованные строки расходов. Тогда РСТ отменит вступившие в силу с 1 июля 2017 года тарифы и установит новые. В УФАС России по Пермскому краю рассказали, что решение по результатам проверки еще не вынесено. Центральный аппарат ФАС отложил рассмотрение дела до 10 июля в связи с представленными на заседании дополнительными документами.