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Posted 1 июля 2017, 07:00

Published 1 июля 2017, 07:00

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

Памятка пермяку. Как c 1 июля изменились тарифы ЖКХ?

1 июля 2017, 07:00
Дмитрий Загуменнов
Сюжет
Инструкция
Сегодня, 1 июля, изменилась стоимость коммунальных услуг во всей России. Properm.ru подготовил для вас памятку о том, как сильно выросли тарифы ЖКХ в Перми.

Повышение стоимость коммунальных услуг — это решение принятое Правительством России, которое распространяется на все регионы страны. Заметнее всего изменились квитанции жителей Москвы. Средний индекс для столицы определен в 7%. На втором месте находятся Санкт-Петербург, Камчатский край и Якутия, там плата за КУ подорожала на 6%. Третьем место за Башкирией, теперь жителям республики придется плать на 5,8% больше. У наших соседей в Свердловской области индексация тарифов ЖКХ составляет 5%.

На таком фоне, на первый взгляд, ситуация с ростом тарифом в Пермском крае выглядит неплохо. В процентном соотношении рост цен для региона утвержден на среднем для страны уровне — 4%. Но как изменится стоимость услуг в рублях?

Электроэнергия

Старый тариф (с 1 января 2016 года) Новый тариф (с 1 июля 2017 года)

В домах, оборудованных газовыми плитами

 3,37 руб./кВтч 3,62 руб./кВтч
В домах, оборудованных электроплитами 2,39 руб./кВтч 2,57 руб./кВтч


Водоснабжение и водоотведение

Коммунальная услуга / Поставщик Старый тариф (с 1 января 2016 года) Новый тариф (с 1 июля 2017 года)
Холодное водоснабжение 30,41 рублей/куб.м 30,41 рублей/куб.м
Водоотведение 17,33 рублей/куб.м 18,14 рублей/куб.м
Горячее водоснабжение
ООО «Пермская сетевая компания»		 146,76 рублей/куб.м 152,18 рублей/куб.м
Горячее водоснабжение
ПАО «Т Плюс»		 112,05 рублей/куб.м 119,14 рублей/куб.м
Горячее водоснабжение
ПМУП «ГКТХ»

135,99 руб./куб.м (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания»)

102,80 рублей/куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс»)

147,55 рублей/куб.м (от котельных, принадлежащих ООО «Пермская сетевая компания»)

112,80 рублей/куб.м (от котельных, принадлежащих ПАО «Т Плюс»)
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Отопление

Поставщик Старый тариф (с 1 января 2016 года) Новый тариф (с 1 июля 2017 года)
ООО «Пермская сетевая компания» 1678,63 рублей/Гкал 1757,53 рублей/Гкал
ПАО «Т Плюс» 1180,63 рублей/Гкал 1236,11 рублей/Гкал
ТЭЦ-14 (ПАО «Т Плюс») 1757,53 рублей/Гкал 1813,77 рублей/Гкал
ПМУП «ГКТХ» 1677,83 рублей/Гкал 1756,69 рублей/Гкал

Как изменится стоимость газонабжения пока не известно. Решение о повышении пока не принято. Об этом корреспонденту Properm.ru сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». По старом тарифу стоимость одного куб/м газа составляла 5,23 рубля.

Как видите, наиболее значительный рост цен наблюдается в тарифах за отопление. В «Пермской сетевой компании» корреспонденту Properm.ru обяснили, что ежегодное изменение размера тарифов на коммунальные услуги производится Региональной службой по тарифам в рамках предельного значения, устанавливаемого Федеральной службой по тарифам.

«Ведомство проводит анализ потребностей ресурсоснабжающей организации и с учетом инфляционной составляющей и иных индикаторов отечественной экономики принимает решение об изменении показателя тарифа. Эти изменения, как правило, связаны с повышением стоимости топлива для объектов генерации, вырабатывающих теплоэнергию, а также ростом цен на материалы (трубы, арматуру, насосное оборудование и т.д.) для проведения ремонтов, которые интенсивно выполняются в межотопительный период для того, чтобы бесперебойно снабжать потребителей теплом предстоящей зимой», — сообщили в пресс-службе ООО «ПСК».

Однако по мнению председателя правления ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт», тарифы «ПСК» и «Т-Плюс» не обоснованы и должны быть пересмотрены.

Александр Зотин, председатель правления ассоцации ТСЖ «Пермский стандарт»: — Мы как раз изучаем в суде тарифное дело ПАО «Т Плюс» по Кировскому району. Тарифы вообще ничем не обоснованы, кроме пожеланий ресурсных компаний. Вскрылся сговор бывшего губернатора с бывшим директором Кэс Вайнзихером, который сейчас находится в СИЗО. К сходным выводам пришла комисси ФАС РФ, работавшая в тарифной службе с февраля. Я вообще не уверен, что рост с июля состоится, так как ФАС РФ должна пересмотреть ряд действующих тарифов.

Такой же позиции придерживается и Виталий Степанов, директор по правовым вопросам юридической компании «Проспект-С».

«С 2012 года государство старательно приучает нас к росту тарифов ЖКХ с 1 июля каждого года. Вместе с этим возможностей контролировать рост у граждан не прибавляется. Например, РСТ Пермского края до недавней смены руководства не раскрывало для изумленной общественности хотя бы собственные экспертные заключения на предмет экономической обоснованности устанавливаемых тарифов. Поэтому мотивированно судить о честности тарифов, указанных в вашей коммунальной квитанции проблематично», — считает юрист.

В Региональной службе по тарифам Пермского края коррепонденту Properm.ru сообщили, что нового руководителям службы вице-премьера Антона Удальева не устаривает, то как в крае раньше формировались тарифы и схема тарифобразования уже пересматривается.

Изменения могут произойти по двум сценариями. Первый — если будет решение Федеральной антимонопольной службы, по результатам недавней проверки, о том, что в тарифы заложены необоснованные строки расходов. Тогда РСТ отменит вступившие в силу с 1 июля 2017 года тарифы и установит новые. В УФАС России по Пермскому краю рассказали, что решение по результатам проверки еще не вынесено. Центральный аппарат ФАС отложил рассмотрение дела до 10 июля в связи с представленными на заседании дополнительными документами.

Второй сценарий — дождаться периода тарифного регулирования. Например, в случае с ООО «ПСК» и ПАО «Т-Плюс» новые тарифы будут увтерждаться в конце 2017 года. Также в РСТ отметили, что потребители все равно должны оплачивать коммунальные услуги по установленным тарифам, независимого от того, что в будущем они будут пересмотрены.

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