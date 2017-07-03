«Ни рыба ни мясо». На пермской набережной появился новый арт-объект

Posted 3 июля 2017, 07:53
Published 3 июля 2017, 07:53
Modified 2 марта 2023, 15:42
Updated 2 марта 2023, 15:42
Пермский художник Александр Жунев, известный многим по работе «Гагарин. Распятие» и портрету Юрия Шевчука из осенних листьев, создал новый арт-объект — пиксель-скотч-арт на сетчатом заборе.
Свою работу он назвал «Ни рыба ни мясо». По мнению автора, его работа отражает пограничное положение в котором находится Пермский край. С одной стороны — Урал, с другой — Поволжье.
Проект был создан в рамках урбанистического форума «PRO POLiS: лаборатория городских изменений».