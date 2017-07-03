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Posted 3 июля 2017, 07:53

Published 3 июля 2017, 07:53

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

«Ни рыба ни мясо». На пермской набережной появился новый арт-объект

3 июля 2017, 07:53
Сюжет
Александр жунев

Пермский художник Александр Жунев, известный многим по работе «Гагарин. Распятие» и портрету Юрия Шевчука из осенних листьев, создал новый арт-объект — пиксель-скотч-арт на сетчатом заборе.

Свою работу он назвал «Ни рыба ни мясо». По мнению автора, его работа отражает пограничное положение в котором находится Пермский край. С одной стороны — Урал, с другой — Поволжье.

Александр Жунев, художник: — Когда-то пермяки уверенно считали себя уральцами. Потом нас почему-то приписали к Приволжскому федеральному округу, хотя до Волги — путь неблизкий, да и типичного волжского климата в наших краях явно не наблюдается. Вот и зависли мы в состоянии «между», в реальности без ярких черт и характеристик. Казалось бы, у нас есть Пермский звериный стиль, но и он не объясняет наше прошлое — ведь текстов там нет, поэтому остается только гадать, что означают эти образы. Мы не чувствуем и не осознаем своей идентичности и движемся наугад, без ориентиров — из ниоткуда в никуда.

Проект был создан в рамках урбанистического форума «PRO POLiS: лаборатория городских изменений».

#Общество#Жунев#Александр жунев
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