Диспетчера службы спасения осудят за неоказание помощи жителю Перми

Прокурор Свердловского района города Перми утвердил обвинительный акт в отношении диспетчера МКУ «Пермская городская служба спасения».



Установлено, что в марте 2016 года, в единую диспетчерскую службу поступил вызов от гражданина, который нуждался в помощи. Мужчина сообщил, что он находится на улице, замерз, обездвижен и утратил возможность передвигаться. Принявший звонок обвиняемый проигнорировал поступившее сообщение и оставил человека без помощи. В последствии потерпевший скончался.