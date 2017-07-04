properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июля 2017, 12:03

Published 4 июля 2017, 12:03

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Диспетчера службы спасения осудят за неоказание помощи жителю Перми

Диспетчера службы спасения осудят за неоказание помощи жителю Перми

4 июля 2017, 12:03
Фото: Properm.ru.
Не получив необходимую помощь, мужчина скончался.

Прокурор Свердловского района города Перми утвердил обвинительный акт в отношении диспетчера МКУ «Пермская городская служба спасения».

Установлено, что в марте 2016 года, в единую диспетчерскую службу поступил вызов от гражданина, который нуждался в помощи. Мужчина сообщил, что он находится на улице, замерз, обездвижен и утратил возможность передвигаться. Принявший звонок обвиняемый проигнорировал поступившее сообщение и оставил человека без помощи. В последствии потерпевший скончался.

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до одного года.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика