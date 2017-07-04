Диспетчера службы спасения осудят за неоказание помощи жителю Перми

Posted 4 июля 2017, 12:03
Published 4 июля 2017, 12:03
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Прокурор Свердловского района города Перми утвердил обвинительный акт в отношении диспетчера МКУ «Пермская городская служба спасения».
Установлено, что в марте 2016 года, в единую диспетчерскую службу поступил вызов от гражданина, который нуждался в помощи. Мужчина сообщил, что он находится на улице, замерз, обездвижен и утратил возможность передвигаться. Принявший звонок обвиняемый проигнорировал поступившее сообщение и оставил человека без помощи. В последствии потерпевший скончался.
Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до одного года.