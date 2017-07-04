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Posted 4 июля 2017, 09:01

Published 4 июля 2017, 09:01

Modified 2 марта 2023, 15:42

Updated 2 марта 2023, 15:42

На набережной Перми начался следующий этап реконструкции

На набережной Перми начался следующий этап реконструкции

4 июля 2017, 09:01
Фото: Properm.ru.
Работы должны завершиться не позднее 30 ноября 2017 года.

В Перми начинается реконструкция участка набережной Камы от спуска с Соборной площади до Коммунального моста. К ноябрю здесь появится новая прогулочная зона, светильники и смотровые балконы, сообщает пресс-служба администрации.

Сейчас подрядчик приступил к установке ограждений, затем начнется демонтаж старого покрытия. Работы ведет ООО «ТехДорГрупп». Согласно контракту, завершатся работы не позднее 30 ноября 2017 года. На время проведения работ с 4 июля закрываются проход на этом участке и подземный пешеходный переход с улицы Попова. Для посетителей открыты проходы со стороны Речного вокзала и спуск с Соборной площади.

Эти работы стали продолжением реконструкции набережной. На сегодняшний день новый облик приобрел участок от причала №9 до спуска от Соборной площади.

#Общество#Набережная камы
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