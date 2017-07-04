На набережной Перми начался следующий этап реконструкции

Posted 4 июля 2017, 09:01
Published 4 июля 2017, 09:01
Modified 2 марта 2023, 15:42
Updated 2 марта 2023, 15:42
В Перми начинается реконструкция участка набережной Камы от спуска с Соборной площади до Коммунального моста. К ноябрю здесь появится новая прогулочная зона, светильники и смотровые балконы, сообщает пресс-служба администрации.
Сейчас подрядчик приступил к установке ограждений, затем начнется демонтаж старого покрытия. Работы ведет ООО «ТехДорГрупп». Согласно контракту, завершатся работы не позднее 30 ноября 2017 года. На время проведения работ с 4 июля закрываются проход на этом участке и подземный пешеходный переход с улицы Попова. Для посетителей открыты проходы со стороны Речного вокзала и спуск с Соборной площади.
Эти работы стали продолжением реконструкции набережной. На сегодняшний день новый облик приобрел участок от причала №9 до спуска от Соборной площади.