Жителя Соликамска осудили на 4,5 года «строгача» за избиение беременной женщины

Установлено, что мужчина вел асоциальный образ жизни, не имел постоянного заработка, злоупотреблял спиртными напитками, ругался с родственниками. В состоянии алкогольного опьянения он избивал свою сожительницу. Противоправные деяния совершались как в квартире, где они проживали, так и на улице в присутствии посторонних граждан. Злоумышленника не останавливал и тот факт, что девушка была беременна.