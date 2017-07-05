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Posted 5 июля 2017, 04:55

Published 5 июля 2017, 04:55

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Жителя Соликамска осудили на 4,5 года «строгача» за избиение беременной женщины

Жителя Соликамска осудили на 4,5 года «строгача» за избиение беременной женщины

5 июля 2017, 04:55
Фото: Properm.ru.

В Соликамске вынесли приговор ранее судимому 30-летнему местному жителю. Он признан виновным в истязании беременной женщины.

В конце прошлого года в полицию обратилась 22-летняя местная жительница. Девушка пояснила, что ее избивает сожитель.

Установлено, что мужчина вел асоциальный образ жизни, не имел постоянного заработка, злоупотреблял спиртными напитками, ругался с родственниками. В состоянии алкогольного опьянения он избивал свою сожительницу. Противоправные деяния совершались как в квартире, где они проживали, так и на улице в присутствии посторонних граждан. Злоумышленника не останавливал и тот факт, что девушка была беременна.

Суд приговорил гражданина к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

#Происшествия
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