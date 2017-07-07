«Хочется порадовать болельщиков». Светлана Слепцова готовится к чемпионату мира по летнему биатлону-2017

Posted 7 июля 2017, 10:33
Published 7 июля 2017, 10:33
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
На лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка» уже тренируются члены российской сборной по биатлону. Ожидается приезд Антона Шипулина, Антона Бабикова, Екатерины Юрьевой.
На чемпионат мира по летнему биатлону-2017, который пройдет в августе, приедут команды из Дании, Финляндии, Греции, Казахстана, Гренландии, Испании, Латвии. Поступили заявки от Монголии, Армении, Литвы, Болгарии, Белоруссии. Команда из 28 человек приедет из Украины.
Светлана Слепцова прилетает в Чайковский каждый год, начиная с 2013 года, на российский чемпионат по летнему биатлону.
Спортсменка вспоминает, что первый раз «Снежинкой» была приятно удивлена: «В таком маленьком городе и такой современный центр построили, мы были в легком шоке. Здесь созданы все условия для лыжников, для биатлонистов, здесь хорошая лыжероллерная трасса, подход на стрельбища, замечательный гостиничный комплекс».
— Светлана, с каким комплексом сравнили бы вы чайковскую «Снежинку»?
— С центром зимних видов спорта имени А.В. Филипенко — это стадион международной категории по классификации IBU (Международный союз биатлонистов) в Ханты-Мансийске, моем родном городе. У нас проводили и чемпионат мира, и кубок мира. В Чайковском еще молодой комплекс, и это будут первые международные соревнования по летнему биатлону.
Я считаю, что этот стадион заслуживает мировых соревнований, и уверена, что они пройдут на высшем уровне.
— Почему ребенка может заинтересовать биатлон, почему он может выбрать этот вид спорта?
— Я в третьем классе пришла к тренеру Александру Корчаку, мне было 9 лет, и мне хотелось пострелять. Да, поначалу интересны были не столько лыжи, сколько стрельба. Потом появилась некая детская мотивация: хочу, чтобы мне дали кубок, грамоту, медаль, хочу взойти на пъедестал. Конечно, важно, чтобы было, где тренироваться, важны настрой тренера и ребенка.
А потом уже цель — добиться таких результатов, чтобы выехать за границу. Я помню, как мы впервые поехали на международные соревнования, как поразила сама заграница, эти первые волнения, впечатления останутся на всю жизнь.
— Чего ждете от предстоящего чемпионата мира?
— Хочется порадовать болельщиков, они придут за нас болеть, переживать. Хочется показать хороший результат, выиграть медаль, конечно, ведь мы будем защищать честь нашей страны. Но выступлю так, как буду готова, целенаправленно готовиться именно к этому чемпионату не буду. Потому что мне предстоит приложить максимум усилий, чтобы пройти отбор на олимпийские игры. А потом можно будет и уйти, закончить спортивную карьеру, но это пока секрет.