«Хочется порадовать болельщиков». Светлана Слепцова готовится к чемпионату мира по летнему биатлону-2017

— Хочется порадовать болельщиков, они придут за нас болеть, переживать. Хочется показать хороший результат, выиграть медаль, конечно, ведь мы будем защищать честь нашей страны. Но выступлю так, как буду готова, целенаправленно готовиться именно к этому чемпионату не буду. Потому что мне предстоит приложить максимум усилий, чтобы пройти отбор на олимпийские игры. А потом можно будет и уйти, закончить спортивную карьеру, но это пока секрет.