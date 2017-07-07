В Березниках сотрудницы отдела образования похитили из бюджета города почти 1,5 млн рублей

По данным следствия, одна из них руководила отделом бухгалтерского контроля, а вторая была её подчинённой. В течение продолжительного времени по подложным документам присваивали деньги из городского бюджета, выделяемые на образование. Одна из подсудимых привлекла к незаконному бизнесу и своего родственника. В результате преступных действий бюджету города был нанесен ущерб почти в 1,5 млн рублей. Сотрудницы КВО, попав в поле зрения правоохранительных органов, признались в содеянном, поэтому расследование преступления проходило в особом порядке.