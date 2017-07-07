properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля 2017, 07:44

Published 7 июля 2017, 07:44

Modified 1 марта 2023, 20:06

Updated 1 марта 2023, 20:06

В Березниках сотрудницы отдела образования похитили из бюджета города почти 1,5 млн рублей

В Березниках сотрудницы отдела образования похитили из бюджета города почти 1,5 млн рублей

7 июля 2017, 07:44
Фото: Properm.ru.

В Березниковском городском суде идет процесс над двумя сотрудницами местного комитета по вопросу образования.

По данным следствия, одна из них руководила отделом бухгалтерского контроля, а вторая была её подчинённой. В течение продолжительного времени по подложным документам присваивали деньги из городского бюджета, выделяемые на образование. Одна из подсудимых привлекла к незаконному бизнесу и своего родственника. В результате преступных действий бюджету города был нанесен ущерб почти в 1,5 млн рублей. Сотрудницы КВО, попав в поле зрения правоохранительных органов, признались в содеянном, поэтому расследование преступления проходило в особом порядке.

На процессе представитель пострадавшей стороны — городской администрации — требовал для подсудимых максимального срока за совершение преступления. Защита, в свою очередь, представила рекомендации от руководства своего комитета. В качестве довода для смягчения приговора они также сообщили, что уже вернули большую часть присвоенных денег.

Сторона обвинения просит для бывшего руководителя отдела КВО 3,5 года лишения свободы, её подчинённой и компаньонке по незаконному бизнесу — три года.

Ринат Алиев для Properm.ru

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика