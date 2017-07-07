В Березниках сотрудницы отдела образования похитили из бюджета города почти 1,5 млн рублей

Posted 7 июля 2017, 07:44
Published 7 июля 2017, 07:44
Modified 1 марта 2023, 20:06
Updated 1 марта 2023, 20:06
В Березниковском городском суде идет процесс над двумя сотрудницами местного комитета по вопросу образования.
По данным следствия, одна из них руководила отделом бухгалтерского контроля, а вторая была её подчинённой. В течение продолжительного времени по подложным документам присваивали деньги из городского бюджета, выделяемые на образование. Одна из подсудимых привлекла к незаконному бизнесу и своего родственника. В результате преступных действий бюджету города был нанесен ущерб почти в 1,5 млн рублей. Сотрудницы КВО, попав в поле зрения правоохранительных органов, признались в содеянном, поэтому расследование преступления проходило в особом порядке.
На процессе представитель пострадавшей стороны — городской администрации — требовал для подсудимых максимального срока за совершение преступления. Защита, в свою очередь, представила рекомендации от руководства своего комитета. В качестве довода для смягчения приговора они также сообщили, что уже вернули большую часть присвоенных денег.
Сторона обвинения просит для бывшего руководителя отдела КВО 3,5 года лишения свободы, её подчинённой и компаньонке по незаконному бизнесу — три года.
Ринат Алиев для Properm.ru