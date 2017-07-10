В Госдуму внесен законопроект об отмене роуминга на территории России

Posted 10 июля 2017, 11:54
Published 10 июля 2017, 11:54
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
В Госдуму внесен законопроект об отмене роуминга для мобильной связи в пределах территории России и Белоруссии.
«Указанная норма является ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации и являющуюся по своей сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи», — говорится в пояснительной записке.
Отдельно авторы отмечают, что согласно различным оценкам, доходы операторов связи от указанных услуг составляют не более 1.5% от общего объема получаемых доходов. Также депутаты обращают внимание на то, что отмена роуминга — это мировой тренд.
«Взимание такой платы является массовой тенденцией: в частности, США и ряд стран уже давно не используют «национальный роуминг», Европейский Союз также отменил его применение с 15 июня 2017 года», — пишут авторы законопроекта.