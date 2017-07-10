В Перми жители обслуживаемых УК «ЖИЛСЕРВИС» домов будут оплачивать теплоресурсы напрямую

По версии следствия, ООО УК «ЖИЛСЕРВИС», обслуживая дома, за которые ранее отвечала структура с идентичным названием ООО УК «Жилсервис» — «клон» ООО «Управляющая компания «Жилсервис», собирала денежные средства с населения в счет оплаты потребленных тепловых ресурсов, но не перечисляла их в адрес ресурсоснабжающей организации в полном объеме. Разницу между собранными и перечисленными средствами использовала в своих целях. Примечательно, что самую первую УК — ООО «Управляющая компания «Жилсервис» — в 2004–2011 годах возглавлял Олег Брагин. В этом году он был приговорен к реальному сроку наказания за аналогичные действия, сопряженные с хищением не перечисленных в адрес энергетиков денежных средств. В настоящее время он отбывает срок в одной из исправительно-трудовых колоний в Пермском крае.