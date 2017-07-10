Я задолжал за коммуналку. Когда мне перережут провода и отключат горячую воду?

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Если вы перестали платить за коммунальные услуги, то рано или поздно к вам придут. А может быть и не придут, просто в один прекрасный день вы поймете, что света больше нет. Кто и за что может отключить коммунальные услуги, Properm.ru рассказала член экспертного совета по применению законодательства в сфере тарифного регулирования при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Татьяна Шуклина.

Коммунальные услуги должны обеспечивать комфортные условия проживания жильцам. У тех, в свою очередь есть обязанность своевременно платить исполнителю. Исполнителем может быть управляющая компания или ТСЖ, или ресурсоснабжающая организация (РСО), если договор на оплату коммунальных услуг заключен с ней напрямую. Платить нужно до 10 числа следующего месяца. Здесь нужно быть внимательнее, в договоре с УК или ТСЖ может быть прописан и другой срок оплаты коммунальных услуг. Если спустя 30 дней после указанного срока вы не заплатили за коммуналку — ждите пени. Начислять будут за каждый день просрочки. В размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты (сегодня она составляет 9%). Если же вы не платили за коммуналку более полугода, то на вас могут подать в суд, тогда уже вам придется заплатить по решению суда. Многих пугает именно суд, но больше всего должников мотивирует старое доброе отключение. В каких случаях мне могут отключить коммунальные услуги? Как и почему вам будут отключать коммунальные услуги прописано в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Отключение может произойти из-за аварии, планового ремонта (в таком случае не менее, чем за 10 дней до начала работ вам должны сообщить об этом). Но это не наш случай. Если вы должник, то можете остаться без света или воды, когда накопите долг за оплату услуги, превышающий сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, рассчитанных по нормативу потребления коммунальной услуги и установленному тарифу. И как мне посчитать эту сумму? Например, норматив потребления горячей воды составляет 4 куб.м на 1 человека в месяц. Соответственно, если вы израсходуете более 8 куб.м, но не оплатите их, поставщик услуги сможет ограничить ее предоставление. Как они узнают? У вас установлен индивидуальный прибор учета ГВС, по которому вы ежемесячно сдаете показания. Когда сумма показаний приборов учета превысит 8 куб.м потребления и при этом не будет оплачена, то вы автоматически станете должником. Если вы задолжали более чем за два месяца, но не заключили соглашение с УК или ресурсоснабжающей организацией о реструктуризации платежа или погашении задолжности, то вам должно прийти уведомление о возможном ограничении коммунальной услуги. На погашение долга вам дается 20 дней с момента получения уведомления. То есть мне отключат свет или воду, если не заплачу в течение 20 дней? Это не совсем так. Ограничение — это как предупредительный выстрел в воздух. Сначала вам уменьшат объем предоставляемой услуги или будут предоставлять ее только в определенные часы дня (с учетом составленного графика предоставления услуги). А когда совсем отключат? Если вам уже ограничили поставку услуги, но в течение 10 дней вы так и не рассчитались с долгами, то управляющая компания или РСО без зазрения совести отключит вас. Исполнитель может приостановить подачу коммунальных услуг, например, отключив вам электроэнергию, газоснабжение, установив заглушки на канализационные стоки. Смотря за что вы задолжали. Исключением являются услуги отопления (в зимний период) и холодного водоснабжения — их в случае неуплаты не отключат. Как про ограничение, так и про отключение коммунальной услуги вас должны оповестить за три дня до совершения действий. Это все, что мне нужно знать про отключения? Почти. Есть еще один неприятный бонус. Все расходы связанные с введением ограничения, отключением и возобновлением предоставления коммунальной услуги ложатся на потребителя-должника. Например, если вам за долги отключили электричество, то придется съездить в офис РСО, заключить договор и заплатить за то, чтобы вас вновь подключили. Это может вам пригодиться: Я переехал в новую квартиру. Как и с кем заключать договоры? Инструкция Properm.ru