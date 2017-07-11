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Posted 11 июля 2017, 10:33

Published 11 июля 2017, 10:33

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Госинспекция по охране культурного наследия обещает проверить киоски напротив ЦУМа

11 июля 2017, 10:33

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края проводит предварительную проверку по поводу законности размещения киосков на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Основанием для этого стал запрос Properm.ru.

Инспекция определила, что у ЦУМа расположены пять земельных участков, которые находятся в муниципальной и частной собственности. С точки зрения зонирования территории, здесь могут располагаться нестационарные торговые объекты. Однако размещение киосков на перекрестке улицы Ленина и Компроса противоречит постановлению Правительства Пермского края об объекте культурного наследия регионального значения — достопримечательного места «Комсомольский проспект».

В декабре 2016 года на запрос Properm.ru в Министерстве культуры ответили, что киоски были установлены здесь до вступления в силу приказа «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комсомольский проспект» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Однако как минимум один киоск появился здесь в конце 2016 года, тогда как приказ датирован мартом этого же года.

Согласно приказу в этом месте запрещено проектирование и проведение земляных, строительных, хозяйственных, применение технических средств, создающих негативное воздействие на основания и конструкции зданий и сооружений, а также размещение нестационарных торговых объектов на срок свыше четырех месяцев.

В инспекции сообщают, что предварительная проверка займет около недели. После этого уже будет принято решение о том, что делать дaльше.

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#Общество#Киоски
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