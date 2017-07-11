Госинспекция по охране культурного наследия обещает проверить киоски напротив ЦУМа

Posted 11 июля 2017, 10:33
Published 11 июля 2017, 10:33
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края проводит предварительную проверку по поводу законности размещения киосков на перекрестке улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Основанием для этого стал запрос Properm.ru.
Инспекция определила, что у ЦУМа расположены пять земельных участков, которые находятся в муниципальной и частной собственности. С точки зрения зонирования территории, здесь могут располагаться нестационарные торговые объекты. Однако размещение киосков на перекрестке улицы Ленина и Компроса противоречит постановлению Правительства Пермского края об объекте культурного наследия регионального значения — достопримечательного места «Комсомольский проспект».
В декабре 2016 года на запрос Properm.ru в Министерстве культуры ответили, что киоски были установлены здесь до вступления в силу приказа «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комсомольский проспект» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Однако как минимум один киоск появился здесь в конце 2016 года, тогда как приказ датирован мартом этого же года.
Согласно приказу в этом месте запрещено проектирование и проведение земляных, строительных, хозяйственных, применение технических средств, создающих негативное воздействие на основания и конструкции зданий и сооружений, а также размещение нестационарных торговых объектов на срок свыше четырех месяцев.
В инспекции сообщают, что предварительная проверка займет около недели. После этого уже будет принято решение о том, что делать дaльше.