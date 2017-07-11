Госинспекция по охране культурного наследия обещает проверить киоски напротив ЦУМа

В декабре 2016 года на запрос Properm.ru в Министерстве культуры ответили, что киоски были установлены здесь до вступления в силу приказа «О включении выявленного объекта культурного наследия «Комсомольский проспект» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Однако как минимум один киоск появился здесь в конце 2016 года, тогда как приказ датирован мартом этого же года.