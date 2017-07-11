Монтекки и Капулетти Пермского края. Открытый конфликт глав Чайковского мешает развитию территории

Posted 11 июля 2017, 04:32
Published 11 июля 2017, 04:32
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Глава Чайковского района Юрий Востриков и глава города Чайковский Алексей Третьяков в недавнем прошлом были соратниками, с одними и теми же лозунгами (объединение района и города, создание городского округа, наведение порядка в ЖКХ) пришли во власть и привели своих людей. По словам Юрия Вострикова, это он «помог Алексею Третьякову стать главой города», по словам Алексея Третьякова, «помощь была обоюдной».
Но на берегу бывшие соратники не договорились, кто будет главой нового округа, кто останется на поле, а кто на скамейке запасных, кто будет первым, а кто вторым. Отчасти поэтому никакого городского округа из Чайковского так и не создали, а конфликт уже не ограничивается заказными статьями в подконтрольных СМИ, листовками и анонимками. Конфликт уже вышел из берегов и мешает нормальному развитию территории.
В 2017 году должны были начать строительство школы в Сайгатском микрорайне города Чайковский, для этого были запланированы средства федерального и краевого бюджетов: в 2017 году — 82,7 млн рублей, еще столько же в 2018 году. Строительства не случилось, федералы не перевели свою часть средств.
Чтобы не потерять краевые средства в сумме 65,6 млн рублей, их необходимо было перераспределить на другие приоритетные проекты. Город Чайковский попросил у районной администрации часть запланированных, но не потраченных денег на ремонт и приведение в порядок городских дорог. Но район отказал, деньги направил на ремонт школ, управлением образования руководит Елена Остренко, давняя соратница главы района Юрия Вострикова.
Школы нет, на дороги не хватило. На словах у обоих глав все в порядке. И это еще одно «удивительное рядом» в Чайковском: очень много удивительно правильных слов при отсутствии очень правильных дел.
Юрий Востриков по поводу школы заявил: «Первое, что нам нужно, это построить в городе школу на тысячу мест. В 2017 году будет проект, пройдет экспертиза, в 2018 году начнется строительство».
С главой города Алексеем Третьяковым на эту тему состоялся вот такой диалог:
— У вас существует проблема со школой.
— Это полномочия района.
— Но проблемы у городских жителей.
— Из-за недостатка средств строительство школы отложено на поздний срок. У них [района] и с документами было не все в порядке. А вообще микрорайон большой, перспективный, там аварийные дома снесли, там будет вестись многоэтажное жилищное строительство, и школа нужна.
Школа — не единственный камень преткновения.
По словам Алексея Третьякова, «район» часто ведет себя странно, например, водоканал (районное учреждение) отказывает в работах по благоустройству территории после раскопок, связанных с ремонтом трубопровода. В объяснительном письме руководство водоканала ссылается на отсутствие средств. За благоустройство отвечают городские власти, за бардак их не погладят по голове жители или оргкомитет по подготовке к чемпионату мира по летнему биатлону.
«Район» снес несколько остановок общественного транспорта, решив заменить их на другие. Алексей Третьяков: «Несколько месяцев без остановочных комплексов жил город. Кому «прилетало» за это? Конечно, городу, городской администрации. Никто же не разбирается, кто их снес. Нужно было сначала новые закупить, а потом старые сносить».
Юрий Востриков на вопрос про остановки ответил: «Сейчас разыгрываем тендер по установке остановочных комплексов, будут такие же, как в Перми, из толстого стекла, с рекламным местом с одной стороны».
«И в Омск я хочу уехать, якобы квартиру там купил, и такой я, и этакий, столько грязи, откровенной лжи на меня вылили газеты Юрия Геннадьевича, — рассказывает Алексей Третьяков, — а нам некогда писать заказные статьи, мы работаем, с утра до вечера решаем вопросы ЖКХ, благоустройства и комфортной городской среды».
«Город» у нас — одно название, полномочия города в обеспечении транспортом, дорогами, сферой ЖКХ. Район занимается всеми вопросами, образованием, общественной безопасностью, мероприятиями. И все деньги, которые приходят на реализацию программ поселенческого уровня, все равно проходят через район», — пожалуй, это признание Юрия Вострикова ярче всего отражает суть конфликта глав района и города.
Ну и еще одно: «Я всеми поселениями управляю. Я у них как бы генерал, только не могу одинаково всем дать денег».
В 2009 году впервые в России губернатор Олег Чиркунов снял с должности главу города Юрия Вострикова. Воплощал в жизнь это решение Максим Решетников, тогда глава администрации губернатора, сейчас врио губернатора Пермского края. Он приехал в Чайковский и пролоббировал нужное Чиркунову решение городской думы.
Наталья Луканина, председатель городской думы Чайковского, в интервью Properm.ru заявила, что никакого давления на депутатов города тогда, в 2009 году, оказано не было, «Максим Геннадьевич просто выполнял свою работу».
Сам Юрий Востриков сейчас неохотно вспоминает о тех событиях и говорит нарочито спокойно: «Ну ничего страшного, я это пережил, в конце концов, если бы не сложилась тогда такая ситуация, то я не был бы главой района сегодня». В 2009 году страсти кипели, и риторика была совсем другой.
О новом руководителе региона чиновники на местах говорят с придыханием, заверяют, что население Решетникова одобряет, принимает и дружно пойдет за него голосовать осенью на выборах губернатора. Единственное, что «низкая управляемость в сфере коммунального хозяйства и здравоохранения рассматриваются населением как затянувшиеся, бесперспективные проблемы, независимо от кандидатуры, выдвигающейся во власть».
У самого населения есть сомнения на этот счет. Многие крайне болезненно отнеслись к тому, что курировать выборы губернатора будет Марина Русинова.
Юрий Востриков трудоустроил ее на должность начальника комитета по внутренней политике и общественной безопасности Чайковского района. Русинова — бывший председатель городской думы и бывший директор гимназии, которая отчислила из престижного учебного заведения двух онкобольных девочек. Министерство образования Пермского края подтвердило, что она оказывала давление на родителей, вынудив их забрать документы. После скандала Русинова покинула пост директора гимназии и пост председателя городской думы.
«Русинову боятся, устали от ее интриг», — сообщил Properm.ru источник из Чайковского на условиях анонимности. К сожалению, многие в недавнем прошлом яркие общественники и даже оппозиционеры в Чайковском сейчас «ушли в тень», не хотят открыто говорить (этому поспособствовал и приговор в отношении Натальи Балякиной, учредителя управляющих компаний и издателя оппозиционных газет; суд приговорил ее к трем годам реального срока за мошенничество).
Старая песня о главном
Главная песня Чайковского — объединение, создание городского округа. Население района вместе с городом — 104 тыс. человек, население города — 84 тыс. человек. Девять сельских поселений (включающих 51 населенный пункт) дотационны на 95%, причем эти деньги практически все тратятся на содержание местных администраций, советов депутатов. Естесственно, объединение города и района предполагает оставить одну администрацию, один депутатский корпус.
Юрий Востриков под лозунгом объединения победил на выборах главы района. Осенью 2014 года организовали референдум по объединению, он проходил паралелльно с выборами главы города, где кандидатом от Вострикова был Алексей Третьяков, обещали, что он возглавит город временно, до объединения. Референдум не состоялся, не было явки. Тогда Востриков предложил Третьякову «ленинградский вариант» (передача полномочий городской администрации на уровень района), Третьяков не согласился терять свой пост, часть депутатов городской думы перешли на его сторону.
По словам чайковцев и самих депутатов, это был их протест против давления со стороны председателя думы Марины Русиновой. Например, депутат Лариса Дурновцева, учитель школы №1, говорила, что ее обещали уволить, если она не проголосует за ленинградский вариант. Депутаты Петр Ковко, Людмила Кустова, Дмитрий Гайсин возмутились давлением и перешли на сторону Третьякова, ситуацией воспользовались влиятельные депутаты Андрей Фоминых и Александр Щеголев. Востриков потерял большинство в думе. Началась вражда.
В интервью Properm.ru и Востриков, и Третьяков говорили про необходимость объединения, только представления о будущем после объединения у них разные, друг друга взаимоисключающие.
«Захотят сельские поселения влиться в городской округ, — продолжает Наталья Луканина, председатель гордумы, — пожалуйста, только надо нам будет хорошо продумать, кто будет с ними работать, в городе же нет сельского хозяйства, а с ним надо работать».
Основные бюджетообразующие предприятия района и города: АО «Уралоргсинтез», «Газпром Трансгаз Чайковский», «Воткинская ГЭС», «Нефтегаздеталь», «Чайковский текстиль» и другие.
Планируется ввод предприятия «Новые фитинговые технологии», объем инвестиций 4,4 млрд рублей, производственная мощность — 1,5 тыс. тонн продукции в год, оборот 15–17 млрд рублей в год.
Глава района в интервью Properm.ru рассказал, что промышленность развивается, наращивает показатели, особенно отметил развитие группы компаний «ЭРИС» и «Чайковского предприятия промышленного железнодорожного транспорта».
И снова «удивительное рядом»: при таком количестве крупных, развивающихся предприятий администрация города вынуждена брать кредиты в банках для подготовки города к чемпионату мира по летнему биатлону 2017 года. Дефицит бюджета города в 2017 году составляет 18 млн рублей, семь из них перекроют остатками с прошлого года, а 11 — возьмут в долг в банках.
«Зато Юрий Геннадьевич памятник себе строит, — возмущается Наталья Луканина, преседатель гордумы, — фонтан за 40 млн рублей».
Вострикова многие критикуют за этот фонтан под окнами администрации района. Обойдется он (вместе с ремонтом площади и фасадов администрации и дворца молодежи) в 44 млн рублей.
«Можно ничего не строить вообще, жить, как в деревне, — комментирует Юрий Востриков. — Фонтан и в коммечерских целях будет использоваться, для проведения торжеств, свадеб. Балансодержатель — дворец молодежи, будет зарабатывать.
Его содержание не будет таким уж обременительным. Мы много что содержим, например, взяли дом офицеров в Марково, не бросим же мы его, сделаем дом культуры. Это в головах у кого-то «деньги отмывают», а мы делали и будем делать».
«Они делают, а содержать на что, на какие средства? — возражает Наталья Луканина. — У города слишком много необоснованно больших расходов. Содержание ледового дворца «Темп» (построили его за 203 млн рублей) обходится бюджету в 12 млн рублей, причем нужно 18 млн рублей, содержание железнодорожного переезда, зачем-то построенного при Юрие Вострикове за бюджетный счет, обходится сейчас городской казне в 6 млн рублей. И РЖД переезд не берет, документы надо оформлять».
Глава города Алексей Третьяков планирует сменить приоритеты в расходовании бюджетных средств: «Потребность города — это инфраструктурные преобразования, комфорт и благоустройство. Моя установка — все руководители учреждений, особенно те, у кого есть какие-то активы, помещения, возможности, по максимуму должны заниматься предпринимательской деятельностью, зарабатывать. Не все к этому готовы, привыкли многие по старинке, мол, дайте нам денег, мы богема, мы люди творческие.
Парк культуры и отдыха зарабатывает, директор находит новые формы привлечения предпринимателей и населения, выиграли конкурс, будут ставить сцену за 5 млн рублей, краевые средства.
Библиотеки привыкли как работать? Пришли люди — хорошо, не пришли — еще лучше. А я много раз говорил, библиотека должна быть центром притяжения населения, и они должны работать, и с молодежью, и с общественными организациями, и с пенсионерами.
«Темп» — автономное учреждение, сами должны зарабатывать, но руководитель не знает, как. И на его место нужен человек, который по-другому бы думал, креативно. Почему частный бизнес может зарабатывать на этом деньги, а наш центр не может? У нас есть багаж знаний, идей, умений, и материально-техническая база позволяет. И представителям театра я то же самое говорю: ездите на гастроли, ставьте новые постановки, они же на 70% дотационны».
Руководитель ледового дворца «Темп» — Артем Гражданкин, соучредитель фирмы «Гарант-инвест»(в числе учредителей — глава района Юрий Востриков). Алексей Третьяков уволил Гражданкина, но тот ушел на больничный, а умудренный политическим опытом Юрий Востриков оранизовал общественную кампанию в поддержку бизнес-партнера, появились петиции сотрудников спорткомплекса «Темп» о том, чтобы директора восстановили в должности, появились публикации в духе «почему Гражданкин не угоден городской власти?» В одной из таких публикаций Артем Гражданкин говорит, что город может снизить бремя содержания «Темпа», отдав половину спорткомплекса району, но вместо этого город забрал у «Темпа» автостоянку и переделал ее под детскую площадку.
Пока Алексей Третьяков пытается упрочить свои позиции, отодвигая от власти людей Вострикова, глава района строит фонтан, и «держит в уме» глобальную реконструкцию зон отдыха в городе:
«У нас был проект «Времена года», он даже 10 лет назад был признан на федеральном уровне, образцовый проект. Три пространства из этого проекта уже реализованы: площадь Чайковского, площадь Карла Маркса и «Шкатулка композиторов».
Полгорода относится к парковой зоне, эта территория должна быть изменена со временем, понятно, что это деньги большие. Предполагается, что наш парк культуры и отдыха должен модернизироваться: строительство двух гостиниц, ресторан на воде, произведения и персонажи произведений Чайковского.
Было предложение — создать управляющую компанию, пустить несколько инвесторов, кому-то интересен гостиничный бизнес, кому-то рестораны, павильоны на набережной, освещение, беседки. Этот проект есть, он будет сделан».
С 2016 года перед дорожными подрядчиками Чайковского образовалась задолженность в размере 19 млн рублей. На 2017 год — год большого дорожного ремонта в преддверии чемпионата мира по летнему биатлону — конкурсы объявлены, но подрячикам надо закупать материалы, вносить обеспечения контрактов, а денег не хватает, ждут, когда край отдаст долги. Подрядчики из Удмуртии не заходят, так как у них хватает объемов работ в своих территориях.
Серьезная проблема — задолженность управляющих компаний, и существующих, и уже не существующих, клонированных, обанкроченных. Общая задолженность УК за ресурсы — около миллиарда, но 700–800 млн рублей безнадежны к взысканию. Платежи населения — 86%. Сейчас жилфонд переводят на прямые платежи, плюс создают муниципальную УК.
Текущая задолженность УК за тепловую энергию (глубина задолженности — максимум 16 месяцев)
|Наименование
|Долг по данным ООО «Инвестспецпром» (РСО), рублей
|Долг по данным УК, рублей
|ООО «Управляющая компания «Развитие» (учредитель Татьяна Аюпова, была заместителем у Юрия Вострикова в администрации города; компания была связана с коммунальным бизнесом бывшего депутата Заксобрания Пермского края Алексея Луканина)
|13 042 862
|5 500 000
|ООО «УК «РЭУ-1» (учредитель Татьяна Мерзлякова)
|1 339 856
|1 010 000
|ООО «Чайковское коммунальное агентство» (директорТатьяна Мерзлякова)
|1 029 615
|430 945
|ООО «Теплотекс» (учредитель Татьяна Растворова, компания аффилирована «Чайковскому текстилю»)
|37 662 965
|19 806 052
|ООО УК «ТВМ» (учредитель Сергей Хахалкин, бывший гендиректор пермских УК «Моторостроитель+», компания была связана с коммунальным бизнесом бывшего депутата Заксобрания Пермского края Алексея Луканина)
|13 884 257
|12 217 000
|ООО «УК «Чайковская» (гендиректор Борис Морозов, компания была связана с коммунальным бизнесом бывшего депутата Заксобрания Пермского края Алексея Луканина)
|52 875 063
|52 000 000
|ООО «КИТ» (учредитель Александр Смольников)
|47 950 878
|31 742 176
|ООО «УК ЖЭУ» (гендиректор Сергей Хахалкин, компания была связана с коммунальным бизнесом бывшего депутата Заксобрания Пермского края Алексея Луканина)
|16 000 530
|11 345 000
|ООО «УК «Регион-строй» (учредитель Юрий Высоцкий)
|755 8666
|477 608
|ООО «Чайковская муниципальная управляющая компания» — прямые платежи
|-
|-
|Итого
|184 541 897
|134 528 782
Не обошла стороной Чайковский и проблема обманутых дольщиков (РСУ-6 не может достроить дома, 300 человек остаются без жилья). Зато в Чайковском расселено все ветхое и аварийное жилье, признанное таковым до 2012 года. На очереди расселение ветхого и аварийного жилья, признанного таковым с 2012 по 2015 год (77 домов, 2700 жителей). В Чайковский зашли строители из Ижевска, возводят два многоэтажных многоквартирных дома.
Людям нужен газ. Процент подключенных к газовой трубе домовладений очень низкий, меньше 40%. Как так получилось? Юрий Востриков объясняет: «При Чиркунове вопрос газификации вообще был снят с повестки, вроде как, давайте установим печи с высоким КПД, а паллеты, нефтепродукты — это будет топливо. Потом был кризис, принята программа «Устойчивое развитие села», подписано соглашение с Газпромом, которому важен конечный абонент. Решаем вопрос со строительством распределительных сетей, подготовили списки тех, кто нуждается в помощи в связи с подключением к газу».
Еще одна назревшая проблема — нехватка детской поликлиники в микрорайоне Завокзальный. Существующая поликлиника — 79 кв.м, три кабинета, количество прикрепленного детского населения — 3,8 тыс. человек. Район уже придумал, что помещение надо купить за 8 млн рублей, еще 6 млн потратить на ремонт и оснащение. Город считает, что надо построить функциональную новую поликлинику. Матери микрорайона организуют группы в социальных сетях, обсуждают тексты посланий в вышестоящие инстанции. Здравоохранение — это уровень полномочий региона. И вопрос с поликлиникой придется решать краевым властям. Как, собственно, и ставить точку в затянувшемся конфликте.