Монтекки и Капулетти Пермского края. Открытый конфликт глав Чайковского мешает развитию территории

«Темп» — автономное учреждение, сами должны зарабатывать, но руководитель не знает, как. И на его место нужен человек, который по-другому бы думал, креативно. Почему частный бизнес может зарабатывать на этом деньги, а наш центр не может? У нас есть багаж знаний, идей, умений, и материально-техническая база позволяет. И представителям театра я то же самое говорю: ездите на гастроли, ставьте новые постановки, они же на 70% дотационны».