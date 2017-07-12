Банду воров-рецидивистов задержали в Осе

Posted 12 июля 2017, 08:59
Published 12 июля 2017, 08:59
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
В Пермском крае удалось задержать банду воров. Рецидивисты, неоднократно судимые за аналогичные преступления, с декабря 2016 по май 2017 года совершили несколько краж. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, двое мужчин оказались причастны к 18 эпизодам преступной деятельности.
31-летний и 41-летний жители Осы похищали автомобильные аккумуляторы, электроинструменты и другое имущество. Ущерб, причиненный потерпевшим составил около 90 тыс. рублей.
По признакам преступлений возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство.