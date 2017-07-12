Банду воров-рецидивистов задержали в Осе

В Пермском крае удалось задержать банду воров. Рецидивисты, неоднократно судимые за аналогичные преступления, с декабря 2016 по май 2017 года совершили несколько краж. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, двое мужчин оказались причастны к 18 эпизодам преступной деятельности.