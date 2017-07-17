Покупки в иностранных интернет-магазинах могут подорожать на 18%

Как пишет газета «Известия», соответствующая инициатива обсуждалась на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Таким способом ведомство хочет обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок. Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей ежегодно.