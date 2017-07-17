Покупки в иностранных интернет-магазинах могут подорожать на 18%

Posted 17 июля 2017, 06:30
Published 17 июля 2017, 06:30
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Вместо таможенных пошлин покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах предлагается облагать НДС. Однако это может привести к увеличению стоимости товаров на 18%.
Как пишет газета «Известия», соответствующая инициатива обсуждалась на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Таким способом ведомство хочет обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок. Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей ежегодно.
Ранее, после встречи встречи с участниками российского форума «Интернет экономика», президент Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, «направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской Федерации с использованием сети интернет».