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Posted 17 июля 2017, 06:30

Published 17 июля 2017, 06:30

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Покупки в иностранных интернет-магазинах могут подорожать на 18%

17 июля 2017, 06:30
Таким способом антимонопольная служба хочет обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок.

Вместо таможенных пошлин покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах предлагается облагать НДС. Однако это может привести к увеличению стоимости товаров на 18%.

Как пишет газета «Известия», соответствующая инициатива обсуждалась на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Таким способом ведомство хочет обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок. Нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей ежегодно.

Ранее, после встречи встречи с участниками российского форума «Интернет экономика», президент Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, «направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской Федерации с использованием сети интернет».

#Интернет
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