В Перми перед Заксобранием открылся каток с искусственным льдом

Posted 17 июля 2017, 08:54
Published 17 июля 2017, 08:54
Modified 1 марта 2023, 19:56
Updated 1 марта 2023, 19:56
В минувшую субботу перед зданием Законодательного собрания Пермского края открылся летний каток из синтетического льда. Одновременно выйти на лед смогут до 40 человек. Каток будет крытым, что позволит продолжать катание в случае легкой непогоды.
«Кататься можно на обычных коньках. Выход на лед со своими коньками бесплатный. Напрокат коньки обойдутся в 150 рублей в час, будет услуга заточки коньков. Работать ледовый каток будет с 10 утра до 22 часов вечера», — сообщает пресс-служба губернатора.
21 июля на летнем катке состоится ледовое шоу, посвященное открытию спортивного квартала. Он объединит каток, баскетбольную и волейбольные площадки и комплекс для тестовой сдачи ГТО. Открытие спортивного квартала состоится в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время».