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Posted 17 июля 2017, 08:54

Published 17 июля 2017, 08:54

Modified 1 марта 2023, 19:56

Updated 1 марта 2023, 19:56

В Перми перед Заксобранием открылся каток с искусственным льдом

17 июля 2017, 08:54

В минувшую субботу перед зданием Законодательного собрания Пермского края открылся летний каток из синтетического льда. Одновременно выйти на лед смогут до 40 человек. Каток будет крытым, что позволит продолжать катание в случае легкой непогоды.

«Кататься можно на обычных коньках. Выход на лед со своими коньками бесплатный. Напрокат коньки обойдутся в 150 рублей в час, будет услуга заточки коньков. Работать ледовый каток будет с 10 утра до 22 часов вечера», — сообщает пресс-служба губернатора.

21 июля на летнем катке состоится ледовое шоу, посвященное открытию спортивного квартала. Он объединит каток, баскетбольную и волейбольные площадки и комплекс для тестовой сдачи ГТО. Открытие спортивного квартала состоится в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время».

#Общество
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