В Перми перед Заксобранием открылся каток с искусственным льдом

«Кататься можно на обычных коньках. Выход на лед со своими коньками бесплатный. Напрокат коньки обойдутся в 150 рублей в час, будет услуга заточки коньков. Работать ледовый каток будет с 10 утра до 22 часов вечера», — сообщает пресс-служба губернатора.