Клиенты компании «Талан» необычно отдохнули на стройплощадке Нового центра

Июль — это сезон отпусков, релакса и наслаждения. Время, когда ярко сияет солнце, а настроение на высоте. Поэтому именно сейчас, в середине лета, застройщик современного квартала «Новый центр» провел для своих клиентов концептуальный день открытой стройки в стиле «Отдых с Талан». Необычный формат мероприятия совместил в себе традиционную экскурсию и неформальную дружескую встречу. Будущие жильцы, а также те, кто еще только рассматривает приобретение квартиры в квартале «Новый центр», отдохнули, познакомились, во всей красе оценили искусство йоги благодаря тренерам Федерации йоги Пермского края. После напряженного рабочего дня гости прямо на стройке побаловали себя массажем от THAI-SPA салона «7 Звезд».