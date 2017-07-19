Клиенты компании «Талан» необычно отдохнули на стройплощадке Нового центра

Posted 19 июля 2017, 06:01
Published 19 июля 2017, 06:01
Modified 2 марта 2023, 15:28
Updated 2 марта 2023, 15:28
Июль — это сезон отпусков, релакса и наслаждения. Время, когда ярко сияет солнце, а настроение на высоте. Поэтому именно сейчас, в середине лета, застройщик современного квартала «Новый центр» провел для своих клиентов концептуальный день открытой стройки в стиле «Отдых с Талан». Необычный формат мероприятия совместил в себе традиционную экскурсию и неформальную дружескую встречу. Будущие жильцы, а также те, кто еще только рассматривает приобретение квартиры в квартале «Новый центр», отдохнули, познакомились, во всей красе оценили искусство йоги благодаря тренерам Федерации йоги Пермского края. После напряженного рабочего дня гости прямо на стройке побаловали себя массажем от THAI-SPA салона «7 Звезд».
Совсем скоро жильцы смогут наслаждаться уютом своей любимой квартиры. А сейчас дизайнер студии «Детали» Вера Маратканова консультировала гостей по вопросам дизайна интерьера. Флористы студии «Пальма Де» наглядно показали, как при помощи фитодизайнп и вертикального озеленения создать в квартире удивительную атмосферу. Представитель компании «Кнауф» провел мастер-класс по подготовке стен под финишную отделку.
Гости с удовольствием посетили демо-этаж, чтобы увидеть будущую квартиру своими глазами. Лично оценили качество строительства и задали много вопросов, связанных с технологией строительства и условиями покупки. Всех впечатлил панорамный лифт, скользящий по фасаду.
Завершился праздник приятным сюрпризом — розыгрышем призов от партнеров.