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Posted 19 июля 2017, 06:01

Published 19 июля 2017, 06:01

Modified 2 марта 2023, 15:28

Updated 2 марта 2023, 15:28

Клиенты компании «Талан» необычно отдохнули на стройплощадке Нового центра

19 июля 2017, 06:01

Июль — это сезон отпусков, релакса и наслаждения. Время, когда ярко сияет солнце, а настроение на высоте. Поэтому именно сейчас, в середине лета, застройщик современного квартала «Новый центр» провел для своих клиентов концептуальный день открытой стройки в стиле «Отдых с Талан». Необычный формат мероприятия совместил в себе традиционную экскурсию и неформальную дружескую встречу. Будущие жильцы, а также те, кто еще только рассматривает приобретение квартиры в квартале «Новый центр», отдохнули, познакомились, во всей красе оценили искусство йоги благодаря тренерам Федерации йоги Пермского края. После напряженного рабочего дня гости прямо на стройке побаловали себя массажем от THAI-SPA салона «7 Звезд».

Совсем скоро жильцы смогут наслаждаться уютом своей любимой квартиры. А сейчас дизайнер студии «Детали» Вера Маратканова консультировала гостей по вопросам дизайна интерьера. Флористы студии «Пальма Де» наглядно показали, как при помощи фитодизайнп и вертикального озеленения создать в квартире удивительную атмосферу. Представитель компании «Кнауф» провел мастер-класс по подготовке стен под финишную отделку.

Гости с удовольствием посетили демо-этаж, чтобы увидеть будущую квартиру своими глазами. Лично оценили качество строительства и задали много вопросов, связанных с технологией строительства и условиями покупки. Всех впечатлил панорамный лифт, скользящий по фасаду.

Наталья Гарифуллина, директор по маркетингу компании «Талан»:— В этом году лето на Урале не балует погодой, поэтому мы решили сделать приятный подарок нашим клиентам. Все участники мероприятия, которые купили квартиру, получают в подарок сертификат на отдых в теплых краях.

Завершился праздник приятным сюрпризом — розыгрышем призов от партнеров.

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